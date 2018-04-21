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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz paramızla ABD'den silah alamıyoruz ama bu terör örgütlerine ne yazık ki ABD, koalisyon güçleri ücretsiz olarak bu silahları, bu mühimmatı verebiliyor. Demek ki tehdit nereden geliyor? Öncelikle stratejik ortaklardan geliyor."

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2018 20:46 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz paramızla ABD'den silah alamıyoruz ama bu terör örgütlerine ne yazık ki ABD, koalisyon güçleri ücretsiz olarak bu silahları, bu mühimmatı verebiliyor. Demek ki tehdit nereden geliyor? Öncelikle stratejik ortaklardan geliyor."

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