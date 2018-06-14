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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz şu anda S-400'de hem kredi noktasında, Rusya sağolsun bize çok uygun şartlarda kredi verdi. Hem işin ikinci, üçüncü kademesinde ortaklaşa bir üretime gireceğiz. Belki de onu (S-500) da beraber yapacağız"

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2018 00:16 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz şu anda S-400'de hem kredi noktasında, Rusya sağolsun bize çok uygun şartlarda kredi verdi. Hem işin ikinci, üçüncü kademesinde ortaklaşa bir üretime gireceğiz. Belki de onu (S-500) da beraber yapacağız"


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