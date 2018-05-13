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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz, zor zamanlarımızda yanımızda olan dostlarımızı asla unutmayan bir milletiz. Yeni bir dönemin eşiğinde oluğumuz şu günlerde, bizimle birlikte yol yürüyecek dostlarımıza vereceğimiz değer ise çok daha farklı olacaktır."

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2018 16:32 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz, zor zamanlarımızda yanımızda olan dostlarımızı asla unutmayan bir milletiz. Yeni bir dönemin eşiğinde oluğumuz şu günlerde, bizimle birlikte yol yürüyecek dostlarımıza vereceğimiz değer ise çok daha farklı olacaktır."


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