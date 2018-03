"Her an müjdeyi alabilirsiniz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Biz Türk, Kürt, Laz, Arap, Çerkez, Gürcü ve Roman’ı ile 81 milyon tek milletiz. Çünkü biz yaratılanı yaratandan ötürü sevdik. Ayrım yapamazdık. Rabbimiz öyle buyuruyor ve şimdi elhamdülillah karşımdaki topluluğa bakıyorum. Yahya Kemal ne diyor, ‘Şu kopan fırtına Türk ordusudur ya Rabbi, Senin uğrunda ölen ordu, budur ya Rabbi, Ta ki yükselsin ezanlarla müeyyed namın, Galib et çünkü bu son ordusudur İslam’ın.’ Şuanda İslam ile yücelen ve İslam ile yoğrulan bu ordu hem şehadete yürüdü hem de Afrin’de işi bitirdi, az kaldı. Her an müjdeyi alabilirsiniz. Allah’ın yardımı yakındır, fetih yakındır. Her an olabilir, her an."