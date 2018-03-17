Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bize kardeşliği çok gördüler. Ama sabrettik, ‘sabreden kimse zafere ulaşır’ dedik ve ulaştık. Mehmetçiklerimiz oyunu bozdu. Hamdolsun bir olduk, iri olduk, diri olduk, kardeş olduk, hep birlikte Türkiye olduk. Demek ki oluyormuş. Şimdi beraber yürüyeceğiz. Önümüzde çok daha güzel günler var" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İl Başkanlığının 6’ncı Olağan Kongresi’ne katılmak üzere geldiği Diyarbakır’da, kongrenin yapılacağı Seyrantepe Kapalı Spor Salonu önünde toplanan vatandaşlara hitap etti. Diyarbakır’ın bugün bambaşka olduğunu belirten Erdoğan, "Bugünlere hasrettik. Yarabbi elhamdülillah bu hasretimizi de giderdin. Bugün partimizin 6’ncı Olağan Kongresi sebebiyle Diyarbakır’dayız. Maşallah bu muhteşem katılıma bak. Hamdolsun bir olduk, iri olduk, diri olduk, kardeş olduk, hep birlikte Türkiye olduk. Demek ki oluyormuş. Şimdi beraber yürüyeceğiz. Önümüzde çok daha güzel günler var. Ve bugünlerin mimarı sizlersiniz, sizlerin bu birliği, bu beraberliği inşallah Diyarbakırımıza da Türkiye’mizi de çok daha farklı yerlere taşıyacak" dedi.

“Mehmetçiklerimiz oyunu bozdu”

Diyarbakırlıların çok çektiğini ancak o günlerin artık geride kaldığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"Şimdi yeni bir Diyarbakır inşa ediyoruz, Sur içi ile Sur dışı ile yeni bir Diyarbakır ve sizler de artık bu yeni Diyarbakır’ın ev sahiplerisiniz. Bize bu kardeşliği çok gördüler. Ne olurdu sanki kardeşçe yaşasaydık. Ama sabrettik, ‘sabreden kimse zafere ulaşır’ dedik ve ulaştık. Çok şehit verdik. İşte şuanda Afrin’de de sona geldik ve şuan itibariyle 3 bin 569 teröristi etkisiz hale getirdik. Ne tüneller açmışlar, kamyonlar geçebilecek tüneller açmışlar. İçinde mühimmatlar, bombalar, silahlar. Kimlerden geldiğini, teröristlerin arkasında kimlerin olduğunu biliyoruz. Ama artık oyun bozuldu. Biz biriz dedik, beraberiz dedik, kardeşiz dedik ve yürüdük ve hamdolsun Mehmetlerimiz, Mehmetçiklerimiz oyunu bozdu. Şehitlerimiz var, ama biz şuna inandık, ‘Ey şehit oğlu şehit isteme benden makber sana ağuşunu açmış duruyor peygamber.’ Öyle yürüdüler. Rabbimiz ne buyuruyor, ‘Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz, onlar diridirler ama siz bilemezsiniz.’ Şimdi onlar bizi takip ediyor öyle mi. Ve onlar yüce bir makamda. Sevgililer sevgilisi peygamberimize komşular, böyle bir makamdalar. Allah bizlere de o makamı nasip etsin inşallah."