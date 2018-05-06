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- Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizi bölmek isteyenlere en büyük şamarı 24 Haziran'da tekrar vuracağız

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2018 15:01 | Son Güncelleme

  CUMHURBAŞKANI  Recep Tayyip Erdoğan,  "Bizi bölmek isteyenlere en büyük şamarı 24 Haziran'da tekrar vuracağız.

Gülseli KENARLI - İhsan YALÇIN - Taner YENER/İSTANBUL, (DHA) CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Bizi bölmek isteyenlere en büyük şamarı 24 Haziran'da tekrar vuracağız. Ve bunun adı Osmanlı tokadı olacak. Zira bizi bölemeyecekler. Topraklarımızı parçalayamayacaklar" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul 6. Olağan Kongresi öncesi kendisini bekleyenlere seslendi. Sinan Erdem Spor Salonu önündeki otobüs üzerinde konuşan "İstanbul bugün yine bir başkasın İstanbul. Her zaman anlı-şanlı duruşunla bir başkasın İstanbul. Biraz sonra manifestomuzu açıklayacağız. Bu manifestomuzla birlikte inşallah başkanlık sisteminin geleceğini ortaya koyacağız. Ve manifesto ile kalmayacağız. İnşallah ardından neler yaptık neler yapacağız, bunları Ankara'da açıklayacağız. Zaten biliyorsunuz; fakat yaptıklarımız yaşadıklarınızdır. Ama bir de yapacaklarımız var. Ve bunları da inanıyorum ki merak ediyorsunuz. Ve bunları bilmenizde fayda var diye düşünüyorum. Zira 24 Haziran'da Türkiye'de yeni bir dönemin başlangıcını hep beraber gerçekleştireceğiz. Buna hazır mıyız? Bir taraftan bugün 6. kongremizde İstanbul'da il teşkilatımız bir kan değişikliğine gidiyor. Ve böylece 6. kongreyle yeni bir yönetim iş başına geliyor ve yeni yönetimle birlikte de inşallah 24 Haziran'a hep birlikte hazırlanacağız. Unutmayın İstanbul Türkiye'dir. İstanbul Türkiye'nin özetidir. Zira İstanbul'da Türkiye'den ne ararsan hepsi var" dedi.

"KULUN ÖNÜNDE EĞİLMEDİK.
Kalabalıktan yükselen "Dik dur eğilme, bu millet seninle" sloganları üzerine, Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kardeşlerim evelallah biz bugün kadar hiçbir beşer planın da kulun önünde eğilmedik. Biz sadece ve sadece Allah'ın huzurunda rükuda ve secdede eğildik. Bundan sonra da yine aynı şekilde bu yolculuğumuza devam edeceğiz. Zira bizim ahdimiz var. Biz bu ahdimizden bugüne kadar taviz vermedik, bundan sonra da vermeyeceğiz. Ve Rabbime hamd ediyorum; bana sizler gibi yol arkadaşları nasip etti. Ve sizler gibi yol arkadaşlarıyla bu yolculuğu AK Parti olarak 16 yıldır sürdürdük ve sürdürüyoruz. İnşallah bundan sonra da milletimin vereceği vekaletle bu yolculuğa devam edeceğiz. Buna hazır mıyız?" diye konuştu.

"F-16 OLDUK TEPELERİNE BİNDİK"
"Benim sizden bir ricam var. Nedir biliyor musunuz? Bizim rabiamızı biliyorsunuz. Bu rabiadan taviz yok. Çünkü her şey burada" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

"Bizi bölmek isteyenlere en büyük şamarı 24 Haziran'da tekrar vuracağız. Ve bunun adı Osmanlı tokadı olacak. Zira bizi bölemeyecekler. Topraklarımızı parçalayamayacaklar. Hani o bazıları bölme gayretine falan girdiler. Neyi bölüyorsunuz? Ne oldu? Cudi'de, Gabar'da, Tendürek'te, Bestler Deresi'nde F-16 olduk tepelerine tepelerine bindik. İşte bakın şuanda teröristlerden etkisiz hale getirilenlerin sayısı 4 bin 415 oldu. Rahat durmayacaklarsa devam, devam. Durmak yok yola devam. Ne oldu Cerablus'a, Afrin'e indik. Niye? Eğer siz bu toprakları taciz ederseniz oradayız. Neresi olursa olsun. Ne dedik hatırlayın; kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz. Kestik mi, kestik. Sınır ötesine geçtik mi, geçtik. Niye? Çünkü rahat durmadılar. Çünkü bu vatanda bu millete yan bakana affımız yok. Ve gereğini yaptık. Bundan sonra da aynen yola devam. Her türlü oyunu oynadılar; ama bu oyunların hiçbiri tutmadı. Bu millet kutlu, asil, yüce bir millet. Yeter ki birliğimizi beraberliğimizi koruyalım. Onun için bizler tek devlet diyeceğiz. Yok bilmem paralel devletmiş, şu devletmiş, bu devletmiş. Paralel devleti çok sevenler Pensilvanya'ya. Biletlerini de alırız ha. Bu topraklarda onlara yer yok."

(FOTOĞRAF)

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