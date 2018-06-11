HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim itirazlarımız, bizim isyanımız kendimiz için değildir. Biz dünyadaki tüm mazlumların, mağdurların sesiyiz. Yürekten inanıyoruz ki haklıyız ve kazanacağız. İnanıyoruz, Onun için üstünüz. İnşallah bu defa tarih güçlünün değil,

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2018 01:13 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim itirazlarımız, bizim isyanımız kendimiz için değildir. Biz dünyadaki tüm mazlumların, mağdurların sesiyiz. Yürekten inanıyoruz ki haklıyız ve kazanacağız. İnanıyoruz, Onun için üstünüz. İnşallah bu defa tarih güçlünün değil, haklının zaferini yazacak."


PARTNERBu restoranda tavuk kanatları 24 ayar altından!Bu restoranda tavuk kanatları 24 ayar altından!
Konya'da Kadir Gecesi'nde on binler ellerini semaya açtıKonya'da Kadir Gecesi'nde on binler ellerini semaya açtı
Adıyaman'da Kadir Gecesi camiler dolduAdıyaman'da Kadir Gecesi camiler doldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çağatay Ulusoy ve Gizem Karaca'nın uyuşturucu davasında gerekçeli karar

Çağatay Ulusoy ve Gizem Karaca'nın uyuşturucu davasında gerekçeli karar

Vaftiz töreninde elbisesinin ipi çözüldü; yarı çıplak kaldı

Vaftiz töreninde elbisesinin ipi çözüldü; yarı çıplak kaldı

AK Parti'nin Ordu mitingi boş kalmıştı! İYİ Partililer, Yıldırım mitingi ile Akşener'in mitingini karşılaştırdı

AK Parti'nin Ordu mitingi boş kalmıştı! İYİ Partililer, Yıldırım mitingi ile Akşener'in mitingini karşılaştırdı

24 Haziran erken seçimi sonuçları için yeni anket! Hangi partinin ne kadar oyu var?

24 Haziran erken seçimi sonuçları için yeni anket! Hangi partinin ne kadar oyu var?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kocaeli mitinginde böyle seslendi: Mahkemeye Demirtaş çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kocaeli mitinginde böyle seslendi: Mahkemeye Demirtaş çağrısı

Kahramanmaraş'ta bomboş evde sünger yatağın üzerinde uyandı! Çığlıkları sokağı ayağa kaldırdı

Kahramanmaraş'ta bomboş evde sünger yatağın üzerinde uyandı! Çığlıkları sokağı ayağa kaldırdı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Başbakan'dan taksicilere Uber açıklaması: Bu ülkede hiç kimse bedavadan para kazanamaz

Başbakan'dan taksicilere Uber açıklaması: Bu ülkede hiç kimse bedavadan para kazanamaz

Erdoğan'dan Avusturya Başbakanı'na sert tepki: Bu tavırların senin başına çok işler getirebilir

Erdoğan'dan Avusturya Başbakanı'na sert tepki: Bu tavırların senin başına çok işler getirebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Demirören ailesine taziye ziyareti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Demirören ailesine taziye ziyareti

Son dakika! Şırnak'ta 5 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika! Şırnak'ta 5 terörist etkisiz hale getirildi

Yeni bir darbe hazırlığı mı var? Bahçeli uyardı!

Yeni bir darbe hazırlığı mı var? Bahçeli uyardı!

2018 Kadir gecesi: Kısa Kadir Gecesi mesajları, Uzun Kadir Gecesi Mesajları ve resimli Kadir gecesi mesajları

2018 Kadir gecesi: Kısa Kadir Gecesi mesajları, Uzun Kadir Gecesi Mesajları ve resimli Kadir gecesi mesajları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.