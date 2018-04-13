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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim mücadelemiz kesinlikle teröristlerle olan bir mücadeledir, bir işgal hareketi değildir. Bunu da bütün Batı'nın dünyanın bilmesi lazım."

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2018 14:51 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim mücadelemiz kesinlikle teröristlerle olan bir mücadeledir, bir işgal hareketi değildir. Bunu da bütün Batı'nın dünyanın bilmesi lazım."

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