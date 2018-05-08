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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim tavrımız, Batılı değerleri savunmak adına İslam'a saldıranları koruyan, camileri ateşe verenlerin sırtını sıvazlayan kimi İslamofobik Avrupalı siyasetçiler için de ders olmalıdır. Özellikle Sarkozy'e..."

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2018 15:20 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim tavrımız, Batılı değerleri savunmak adına İslam'a saldıranları koruyan, camileri ateşe verenlerin sırtını sıvazlayan kimi İslamofobik Avrupalı siyasetçiler için de ders olmalıdır. Özellikle Sarkozy'e..."


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