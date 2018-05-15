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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bloomberg TV'ye konuştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.05.2018 07:59 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan: - "Bir defa siz devlet başkanısınız. Halk para politikalarıyla ilgili konularda kimi sorumlu tutar? Bunu Başkan'a soracağına göre para politikalarında etkili olan bir Başkan görüntüsü vermeye mecburuz" - "Ancak Türkiye'nin çıkarlarını korumak için bu adımları atacağız, ülkemizin çıkarları neyi gerektiriyorsa bunu yaparız" - "Şu anda Merkez Bankası ile bir ilişkimiz var, bundan sonra da aynı istikamette devam edecek" - "(Para politikası anlamında) Bu yönetim anlayışı Amerika'da ne ise, Avrupa'da ne ise, Türkiye'de de aynı şekilde olacak. Onlar için meşru olan bir şey bizim için gayrimeşru olamaz. Adımlarımızı da ona göre atacağız. Ülkemize asla kaybettirmeyeceğiz" - "(24 Haziran seçim sonuçları) A, B, C planlarımız var. Fakat görünen o ki, şu anda iyi gidiyoruz. İnanıyoruz ki arzu ettiğimiz plan ortaya çıkacaktır. 40 gün sonra inanıyoruz ki Türkiye, çok daha farklı bir döneme uyanacaktır"

WASHINGTON (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bloomberg TV'ye verdiği mülakatta Başkanlık seçimlerini kazanması halinde para politikalarında daha etkili bir rol oynayabileceğine vurgu yaparak, "Türkiye'nin çıkarlarını korumak için bu adımları atacağız, ülkemizin çıkarları neyi gerektiriyorsa bunu yaparız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere ziyareti kapsamında Londra'da Bloomberg TV kanalına verdiği mülakatta Türk ekonomisi ve yaklaşan 24 Haziran seçimlerini değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir defa siz devlet başkanısınız. Halk para politikalarıyla ilgili konularda kimi sorumlu tutar? Bunu Başkan'a soracağına göre para politikalarında etkili olan bir Başkan görüntüsü vermeye mecburuz." ifadelerini kullandı.

- "Vatandaşa hesap veren, devleti yönetendir"

Başkan'ın bu etkinliğinin önemli bir değişiklik olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu birilerini rahatsız edebilir, ama mecburuz. Vatandaşa hesap veren, devleti yönetendir." değerlendirmesini yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu konudaki adımları bir yerleri rahatsız etmek amacıyla atmadıklarını vurgulayarak, "Ancak Türkiye'nin çıkarlarını korumak için bu adımları atacağız, ülkemizin çıkarları neyi gerektiriyorsa bunu yaparız." dedi.

- Merkez Bankası ile ilişkiler

Erdoğan, Merkez Bankası yönetimi ile olan ilişkisinin ne şekilde devam edeceğine bir ilişkin bir soruya da, "Şu anda Merkez Bankası ile bir ilişkimiz var, bundan sonra da aynı istikamette devam edecek. Ülke yönetiminde yeni değiliz, görevi yeni devralmıyoruz ki; 16 yıldır ülkeyi aralıksız yönetiyoruz." şeklinde yanıt verdi.

Başkan olarak para politikalarında daha etkin rol oynayacağını kaydeden Erdoğan, küresel ölçekte para politikalarında uygulanan yönetişim ilkelerini Türkiye'de de uyguladıklarını ve uygulayacaklarını dile getirdi.

- "Ülkemize asla kaybettirmeyeceğiz"

Erdoğan, "Bu yönetim anlayışı Amerika'da ne ise, Avrupa'da ne ise, Türkiye'de de aynı şekilde olacak. Onlar için meşru olan bir şey bizim için gayrimeşru olamaz. Bunu herkes böyle bilsin. Adımlarımızı da ona göre atacağız. Ülkemize asla kaybettirmeyeceğiz." değerlendirmesini yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin faiz politikasının bilindiğini, bunu yeniden keşfetmeye gerek olmadığını ve uluslararası anlamda da diğer ülkelerin faiz politikalarının bilindiğini belirterek, "Biz de adımlarımızı ona göre atıyoruz, değerlendirmelerimizi en ince şekilde ona göre yapıyoruz. Ona göre de kendi kararımızı vereceğiz." dedi.

- "Türkiye, çok daha farklı bir döneme uyanacak"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Haziran'daki seçimlerle ilgili olarak, kendisinin Başkanlığı kazandığı, ancak Parlamentoda karışık bir tablonun ortaya çıkması durumunda ne yapacağıyla ilgili bir soruya da şu cevabı verdi:

"Bizde bir laf vardır: Dereyi görmeden paçalar sıvanmaz diye. Biz de dereyi görmeden paçaları sıvamıyoruz. Önce seçim sonuçlarını bir görelim. Sizin dediğiniz anlamdaki bir neticeye göre hazırlıklarımız şüphesiz olacaktır. A, B, C planlarımız var. Fakat görünen o ki, şu anda iyi gidiyoruz. İnanıyoruz ki arzu ettiğimiz plan ortaya çıkacaktır. 40 gün sonra inanıyoruz ki Türkiye, çok daha farklı bir döneme uyanacaktır."

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ABD Türkiye

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