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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "BM Genel Kurulu'nda ilk iki, ilk üç tecrübesi olan varsa biri bu kardeşiniz. En tecrübeli olan Rusya Cumhurbaşkanı benden biraz daha kıdemlidir, Sayın Putin'dir, diğeri de benim. Elhamdülillah buralara geldik. Başbakanlığım, Cumhur

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.06.2018 15:11 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "BM Genel Kurulu'nda ilk iki, ilk üç tecrübesi olan varsa biri bu kardeşiniz. En tecrübeli olan Rusya Cumhurbaşkanı benden biraz daha kıdemlidir, Sayın Putin'dir, diğeri de benim. Elhamdülillah buralara geldik. Başbakanlığım, Cumhurbaşkanlığım... Bu tecrübenin bize neler kazandıracağını herhalde biliyorsunuz."


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