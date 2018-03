Erdoğan: Ey NATO sen ne zaman bizim yanımızda olacaksın

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bolu'da Partisinin İl Kongresi'nde konuştu.

Erdoğan'ın açıklamaları:

Kuruluşundan bugüne kadar partimizin değişik teşkilatlarında görev yapmış tüm kardeşlerime en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Kongremizin Bolu ile birlikte ülkemiz, milletimiz ve demokrasimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bolu, 16 Nisan'da yüzde 62 ile Türkiye ortalamasının üzerinde bir sonuç elde etti. Cumhurbaşkanlığı seçiminde de yüzde 66'lık bir destekle aramızda yer almıştı. Bolulu tüm kardeşlerime özellikle teşekkür ediyorum. Bizim Bolu'dan beklentimiz daha büyük. 2019 yerel ve hükümet sistemi seçimlerine Bolu'yu çok daha üst sıralarda görmek istiyoruz. Köroğlu'nun ahfadına böylesi yakışır. Öyle bir ses verin ki Afrin'de operasyon yürüten komandolarımız dahi duysun.

Ana kademe 2019'a kadar kapı kapı dolaşmaya hazır mıyız? Kadın kolları, her eve girmeye, her gönüle dokunmaya, her eli sıkmaya hazır mıyız? Tüm gençlerimize ulaşmaya hazır mıyız? Özlediğimiz, görmek istediğimiz Bolu budur. Dışarıda bunun iki misli kongreye gelen vardı. Onları selamlamadan içeri giremezdik. Onları da selamladık. Bugün ben Bolu'yu gerçekten daha farklı gördüm. İnanın şu anda ülkemin her yanı aynen böyle. Dün Mersin'deydim, Antalya'daydım, böyle. Biraz sonra Sakarya'da olacağım, biliyorum ki Sakarya da böyle. AK Parti milletimize aşık. AK Parti bu vatana aşık. Sizin aşkınız zaten bizi deli divane etti. Bolu Dağı'nı kimse delemiyordu, biz deldik. Onlar ne diyordu, yoksa burayı patates deposu mu yapsak, doğalgaz mı depolasak. Bir buralardaki trafik kazaları ile nice canlar gitti. Bunları unutmuyoruz. Biz bu dağı deleriz dedik, deldik. Oralardan bir ucundan girip bir ucundan geçiyor, öbür tarafta şirine ulaşıyoruz.