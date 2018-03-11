HABER

Erdoğan: Ey NATO sen ne zaman bizim yanımızda olacaksın

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.03.2018 13:25 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Bolu İl Kongresi'nde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Biz bu NATO'nun en güçlü üyesiyiz. NATO'dan bir görev istendiğinde yeri geldi Somali'de Balkanlarda olduk. Şu anda Suriye'de bu olaylar yaşanırken ey NATO sen ne zaman bizim yanımızda olacaksın' dedi. Kongre öncesi salon önünde bekleyen vatandaşlara seslenen Erdoğan, Afrin'de devam eden harekatla ilgili yaptığı açıklamada 3300 teröristin etkisiz hale getirildiğini söyledi.

Erdoğan: Ey NATO sen ne zaman bizim yanımızda olacaksın

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bolu'da Partisinin İl Kongresi'nde konuştu.

Erdoğan'ın açıklamaları:

Kuruluşundan bugüne kadar partimizin değişik teşkilatlarında görev yapmış tüm kardeşlerime en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Kongremizin Bolu ile birlikte ülkemiz, milletimiz ve demokrasimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bolu, 16 Nisan'da yüzde 62 ile Türkiye ortalamasının üzerinde bir sonuç elde etti. Cumhurbaşkanlığı seçiminde de yüzde 66'lık bir destekle aramızda yer almıştı. Bolulu tüm kardeşlerime özellikle teşekkür ediyorum. Bizim Bolu'dan beklentimiz daha büyük. 2019 yerel ve hükümet sistemi seçimlerine Bolu'yu çok daha üst sıralarda görmek istiyoruz. Köroğlu'nun ahfadına böylesi yakışır. Öyle bir ses verin ki Afrin'de operasyon yürüten komandolarımız dahi duysun.

Ana kademe 2019'a kadar kapı kapı dolaşmaya hazır mıyız? Kadın kolları, her eve girmeye, her gönüle dokunmaya, her eli sıkmaya hazır mıyız? Tüm gençlerimize ulaşmaya hazır mıyız? Özlediğimiz, görmek istediğimiz Bolu budur. Dışarıda bunun iki misli kongreye gelen vardı. Onları selamlamadan içeri giremezdik. Onları da selamladık. Bugün ben Bolu'yu gerçekten daha farklı gördüm. İnanın şu anda ülkemin her yanı aynen böyle. Dün Mersin'deydim, Antalya'daydım, böyle. Biraz sonra Sakarya'da olacağım, biliyorum ki Sakarya da böyle. AK Parti milletimize aşık. AK Parti bu vatana aşık. Sizin aşkınız zaten bizi deli divane etti. Bolu Dağı'nı kimse delemiyordu, biz deldik. Onlar ne diyordu, yoksa burayı patates deposu mu yapsak, doğalgaz mı depolasak. Bir buralardaki trafik kazaları ile nice canlar gitti. Bunları unutmuyoruz. Biz bu dağı deleriz dedik, deldik. Oralardan bir ucundan girip bir ucundan geçiyor, öbür tarafta şirine ulaşıyoruz.

"SEFER GÖREV EMRİ" AÇIKLAMASI

("Reis bizi Afrin'e götür" sloganlarına) Gençler, her gün ben komuta kademesi ile Genelkurmay Başkanımla, "ihtiyaç var mı?"diyorum. Verdiği cevap, "Olsa sayın Cumhurbaşkanım ben size söylerim." Herhangi bir sıkıntı olduğu zaman sefer görev emrini ilan ederiz, önce ben yola çıkarım, ardından da beraber yola yürürüz.

Partimizi kapatmaya gayet etmediler mi? Ettiler. Onlar zannediyordu ki biz tuzağı hazırladık ve AK Parti'yi kapattık mı iş bitti. İnsaf be vicdansız. Anayasayı değiştirmeye güce sahip bir partiyi kapatma tuzağı kuruyorlardı ama hesapları tutumadı. Kaderin üstünde bir kader vardı. En büyük hesap Allah'ın hesabıydı. Maruz kaldığımız onca haksızlığın ve yer yer hukuksuzluğun üstesinden milletimizin desteği sayesinde geldik. Bu anlayışla geçtiğimiz 15 yılda Bolu'ya da 11 katrilyon yatırım yaptık Bolu'ya. Toplu konutta 5 bin 441 konutla şehrin çehresini değiştirdik. Bölünmüş yol uzunluğunu 300 kilometreye çıkardık. Tekke Barajı ile 3 barajın inşası da sürüyor. Dedeler ve Hasanlar Barajlarının inşasına da yakında başlıyoruz. Durmak yok, yola devam. İşimiz bu.

Buranın kıymetini bilin ha gençler, Allah'ın bu nimeti karşısında ne kadar hamdetsek azdır. Bolu'nun sahip olduğu güzellikleri tüm ülkemizin hizmetine sunmayı hedefliyoruz. Turizm açısından cazip hale getirecek çalışmalar yürütüyoruz. Artık bu güzellikleri günü birlik turizmin ötesine taşımamız gerekiyor. Hep birlikte üzerimize düşeni yapmalıyız. Haftada 2 günlük konaklama ile dahi 1 milyona yaklaşan turizme varan Bolu'nun, atılacak her adımın yanında olduğumuzu belirtmek istiyorum.

Afrin mücadelesinde bugünkü rakam 3300 teröristi etkisiz hale getirdik. 3300. Mücadele devam ediyor. Kararlılıkla devam ediyor. Biz de kimini söyleyebildiğimiz, kimini söyleyemediğimiz çok şey yaşadık. Teker teker anlatmaya kalksak derdimiz Bolu Dağı'nı aşar. Milletimiz engin sezgisi ile hep haklının yanında yer almıştır. 15 yıllık iktidarımızı milletimizle birlikte Hakk'ın haklının yanında saf tutmamıza borçluyuz. Terör örgütleri kimi zaman topyekün saldırıya geçtiler. Dedik ki, inlerine gireceğiz. Ne oldu? Girdik. Kaçacak delik arar hale geldiler.

Birileri Pensilvanya'ya kaçtı. Kimileri, onun oradaki devasa çiftliğinde. Kimileri Avrupa'nın değişik ülkelerine kaçtı. Onlar kaçacak, biz kovalayacağız. FETÖ mensuplarının ardı ardına giriştikleri darbe teşebbüsleri bizi havsalamızı aşan durumlarla karşı karşıya bıraktı.

Türkiye 15 Temmuz süreçlerinde tarihinin en büyük tehdidini bertaraf etmeyi başardı. 251 şehit verdik, 2193 gazimiz oldu. Gazilerimze inşallah şifalar lütfetsin. Ülkemizi ve milletimizi esir etmek için başlatılan bu saldırıları boşa çıkartır çıkartmaz hemen bir başka tehdit daha başımıza musallat edildi. Terör koridoru oluşturmak isteyenler niyetlerini ifşa ettiler. Kimsenin beklemediği operasyonları başlattık. Bölgede uygulanmaya çalışılan plan bizi işbirliği yaptığımız güçleri gözden geçirmeye mecbur bıraktı. İşte içinde bulunduğumuz NATO, biz bu NATO'nun en güçlü üyesiyiz. Bir sıkıntı olduğu zaman NATO'dan görev geldiğinde, yeri geldi, Somali, Afganistan, Balkanlarda olduk. Suriye'de bu olaylar yaşanırken ey NATO sen ne zaman gelip bizim yanımızda yer alacaksın. Sürekli terör örgütleri bizi taciz ediyor. Peki, sen ne zaman ortaya çıkacaksın. Devamlı ben bunları mı söyleyeceğim. Arkadaşlarım bunları mı söyleyecek. Şu ana kadar hala olumlu bir söz yok. Aynı şekilde diğer bir takım hususlar da kimi başka güçlerle de bölgedeki fiili durum çerçevesinde ortak hareket etme yolunu aradık. Çok ciddi engellerle de karşılaştık.

Şimdi de Afrin'de Zeytin Dalı Harekatını yürütüyoruz. Büyüklüğü 1000 kilometre kareye yaklaşıyor. Tabii ki bu mücadele bedelsiz olmuyor. Harekatlarımızda bedel ödedik, biz de bin yıldır bu toprakları kanlarımız ile sulayarak vatanımız haline getirdik. Bu vesile ile tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır, gazilerine şifalar diliyorum. Bugün de biz bu fedakarlığı yapacağız ki bizden sonrakilere müreffeh bir gelecek bırakalım. Rabbim milletimizin her bir ferdinden razı olsun.

Türkiye'nin yaptığı operasyonun amacı gün gibi ortadadır. Haklıya hakkını, Haine cezasını vermekten ibarettir. Türkiye yıllarca "Aman ne ben kimseye dokunayım, ne de kimse bana dokunsun" diyen idarei maslahatçılardan çok çekti. Kimi maalesef gafletinin kurbanı oldu, bu haksızlığa, bu ihanete karşı çıkması gereken siyasetçilerimiz, yöneticilerimiz kendi ikballeri için hep sessiz kaldı. Neredeyse benzer şartlarda yola çıktığımız nice ülkenin bugün fersah fersah önümüzde olmasının nedeninin bu olduğunu görüyoruz. Biz buraya 18 milyon kilometre kareden geldik. Düşünebiliyor musunuz? Devamlı kaybettik. Devamlı verdik. Kimse o kaybedenlere hesap sordu mu? Nasıl kaybettik diye sordu mu? Attığımız her adımda bize olmaz dediler. Yapamazsınız dediler. Daha da ileri gidip haddinizi aşmayın dediler.

Artık savunma sanayiinde yüzde 60-65 yerli üretim yapıyoruz. Şimdi biz hepsini kendimiz üretiyoruz. Yanlış komşular bizi mülk sahibi yaptılar. Daha neler olacak, neler. Yapamazsınız dedikleri ne varsa hepsini gerçekleştirdik. Hepsinin de içine adeta gözü kapalı daldık. "Haddinizi aşmayın" diyenlere hadlerini bildire bildire bugünlere geldik. Türkiye, Marmaray projesine başladığında pek çokları dudak bükmüştü; "Yapamazsınız." Yaptık.

Bu Nene Hatunlarımız oldukça biz bu yolda daha çok yürürüz. Bu anlayış ile Bolu'yu, Avrasya Tüneli'ni bitirdi. Dünyanın bir numaralı, bilemediniz ilk 3 içinde olan en büyük havalimanını yapıyoruz. Bu yıl ilk etabını inşallah açacağız. Bununla da kalmıyoruz. Bir de İstanbul'da Kanal İstanbul'u açıyoruz. Dünyaya en ileri teknolojide bir kanal yapıyoruz. Bunu da hep birlikte görecek ve yaşayacağız. Yapacağız. Bize bu yakışır. Muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkmak böyle olur lafla olmaz. Öyle terör estirerek, terörize ederek, terör dayatması ile parlamentoya girerek bir yere varamazsınız. Önce bu vatana aşık olacaksınız, sizin bu aşkınız Allah'ın izni ile bu yatırımların da neticeye ulaşmasını sağlayacaktır.

Dün bize dudak bükerek bakan birileri bugün Türkiye'nin bu işleri nasıl başardığına şaşıyorlar. Şimdi bambaşka bir Bolu var. Daha çok şaşıracaklar. Kendilerini dev aynasında görüp Türkiye'yi hiçe sayanların herhalde dudakları uçuklayacaktır. Son dönemde yaşadığımız her hadise bir gerçeği yüzümüze çarpıyor. Eğer bölgenizde ve dünyada söz sahibi olmak istiyorsanız hiçbir konuda kimseye muhtaç olmayacaksınz. Her şeyden önce, elin oğlu sana bire yaptığını zaten ona satar. Bununla da kalmaz, en kritik anda musluğu keser. Orada da öylece kalırverirsin. Savunma sanayii gibi alanlarda bunun maliyeti çok daha ağırdı. Buna susturma harekatı derler, sustu. O bize ASELSAN'ı kazandırdı. Biz bu sefer kendi bu tesislerimizi kurduk. Türkiye olarak bu araçların en iyisini yapan ülkelere girdik. Ürünlere talip olduk. 10 tane satın aldık. Her biri 30 milyon dolar. Biz onun çok çok altında bunu üretiyoruz bir de tamir, bakım bu noktada parça falan da vermiyor ha. En kritik anda vermiyor. Şimdi bunlar artık yapılıyor. Arıza şu bu olduğunda sıkıntımız yok. Bunlar aşıldı. O genç mühendislerimiz arazide. Askerimizle yan yana, el ele birlikte.

İsrail gelir de zor gününde senin askerinle yan yana durur mu? İşte onun için kendine yeteceksin. Yüksek teknolojiy dayalı üretimler akşamdan sabaha mümkün değil. Bunları da uzun zaman da olsa yapacağız. Sabırlıyız. Biz kullanım aşamasına getirdiğimiz her ürünümüzü dostlarımızla paylaşıyor, onların da hizmetine sunuyoruz. Milletimizin başarısının ifadesidir. Ülkemizin önünde bambaşka bir dönem açacağız. Bolu'ya da çok büyük bir önem düşüyor. Gece gündüz çalışmak zorundayız. Ben sizlere güveniyorum.

Rabiamızı biliyoruz değil mi? Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Biz asla bölücü değiliz. Onun için 81 milyon tek milletiz.

KONGRE ÖNCESİ VATANDAŞLARA SESLENDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kongre öncesi salonun önünde bekleyen vatandaşlara da hitap etti. Erdoğan'ın kongre öncesi yaptığı konuşma şu şekilde:

"Şu anda salonun içi tıklım tıklım dolu fakat sizleri burada görünce selamlamadan geçemezdim. Biz bugüne kadar hiçbir beşer planında gücün önünde eğilmedik. Sadece rabbimizin huzurunda rükuda ve secdede eğildik. Sizler gibi kardeşlerim arkamızda oldukça bize eğilmek asla yakışmaz. Dün Mersin, Antalya böyleydi. Bugün Bolu böyle. İnanıyorum ki şu anda Sakarya da böyle. Uzun bir zaman gelemedik, herhalde bizi bağışladınız. Yoğunlukları biliyorsunuz.

erdoğan

3300 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Afrin'de şu anda Mehmedimiz, adeta bir savaş icra ediyorlar. Terör örgütlerine karşı adeta bir savaş icra ediyorlar. Ama hamdolsun azimle, kararlılıkla hedefe doğru ilerliyorlar. Buraya çıkarken 3300 teröristi etkisiz hale getirmişlerdi. Şimdi de Mehmedimiz böyle yürüyor. Dağ, taş demeden yürüyorlar.

Cerablus'ta, Rai'de, El Bab'da kendisini gösterdi. Burada 950 kilometre karelik alan kontrolümüzde. Buralarda işgale mi gidiyoruz. Tam aksine biz teröristleri koruyoruz. O toprakların gerçek sahiplerine oraları teslim etmeye gidiyoruz. Cerablus'ta böyle olmadı mı, 140 bin halk döndü, oralarda yaşıyorlar. Afrin'de de topraklarına dönmeye başladılar. Biz merhamet dininin mensuplarıyız. Bu yolda azimle, kararlılıkla yürüdük, yürüyoruz. Bu dinin mensupları olarak bizler, zerre kadar burada tavize yetkimiz yok.

TSK etkisiz hale getirilen terörist sayısını açıkladı!TSK etkisiz hale getirilen terörist sayısını açıkladı!

"İSLAM ADINA BUNU YAPIYORUZ DİYORLAR, HADİ ORADAN"

Son zamanlardaki bazı ortaya çıkıp da din adına ahkam kesenler var ya, bu noktada da açık net söylemem lazım. Din adına konuşmak bana belki yakışmayabilir ama bir Müslüman olarak dinime zafiyet getirenlere karşı konuşmak da hakkımdır. Biraz dini tedrisatım varsa buradan aldığım ilhamla konuşmam gerekiyor.

Herkes diyoruz ki Diyanet İşleri Başkanlığımız, ilahiyatçılarımız, ilahiyat fakültelerimiz bu konuda bir araya gelip istişareleri ile şuraları ile gereken cevabı bunlara vermeli. Meydanı da boş bırakmamalı. İbadete varıncaya kadar, beşeri münasebetlerimize varıncaya kadar bütün ilişkilerine varıncaya kadar bunları anlatmaları lazım. DEAŞ gibi bu insanlar ne diyorlar, İslam adına biz bunu yapıyoruz. Hadi oradan. Bizim dinimizde durup duruken siz bir insanı öldüremezsiniz. Bir insanın ölümüne neden olmak, tüm insanlığın ölümüne neden olmak gibidir. Bizler dinimizi iyi sahiplenecek, ümmeti bölmek isteyenler, FETÖ gibi, o da kürsülerden din adına konuşuyordu. Bunları iyi yaşayacak, iyi bilecek, yolumuza da öyle devam edeceğiz. "

Çavuşoğlu: ABD ile mutabık kaldıkÇavuşoğlu: ABD ile mutabık kaldık
Taksim'de silah sesleri!Taksim'de silah sesleri!
Afrin'de kaç asker şehit oldu?Afrin'de kaç asker şehit oldu?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
erdoğan Afrin

En Çok Okunan Haberler

Lise öğrencisinin esrarengiz ölümü! İki erkek arkadaşını eve çağırdı ve...

Lise öğrencisinin esrarengiz ölümü! İki erkek arkadaşını eve çağırdı ve...

Mehmet Aslantuğ: Hülya Koçyiğit’e katılmıyorum

Mehmet Aslantuğ: Hülya Koçyiğit’e katılmıyorum

Arslan Bulut yazdı: AKP'deki düşüş durdurulamıyor!

Arslan Bulut yazdı: AKP'deki düşüş durdurulamıyor!

E-devlet'te hangi hizmetler var? İşte en faydalı 11 hizmet

E-devlet'te hangi hizmetler var? İşte en faydalı 11 hizmet

54 kesik elin sırrı çözüldü

54 kesik elin sırrı çözüldü

‘23 Nisan başkanı’ öğrenci intihar etti

‘23 Nisan başkanı’ öğrenci intihar etti

İlginizi Çekebilir

E-devlet'te hangi hizmetler var? İşte en faydalı 11 hizmet

E-devlet'te hangi hizmetler var? İşte en faydalı 11 hizmet

TSK etkisiz hale getirilen terörist sayısını açıkladı!

TSK etkisiz hale getirilen terörist sayısını açıkladı!

Arslan Bulut yazdı: AKP'deki düşüş durdurulamıyor!

Arslan Bulut yazdı: AKP'deki düşüş durdurulamıyor!

Önemli davalara bakan emekli hakim kazada yaşamını yitirdi

Önemli davalara bakan emekli hakim kazada yaşamını yitirdi

Karamollaoğlu'ndan flaş ittifak açıklaması

Karamollaoğlu'ndan flaş ittifak açıklaması

Okuyucu Yorumları 24 yorum
Reis nezaman AFRİN ve Seferberlik meselesinden bahsetse; her defasında "_Bize ne Siz gidin" yada "-önce falanca filancayı götürün de görek" DİYENLER! AFRİN de olmadığınızı_OLMAYACAĞINIZI Kendiniz İTİRAF ETTİNİZ Siz AFRİN de YOKSUNUZ Hiçbir zamanda Orda OLMAYACAKSINIZ Sizin AFRİN de Mehmediniz de yok! Sizin Hiçbirzamanda MEHMEDİNİZ OLMADI_ OLMAYACAK Zaferle Dönüldüğünde YAS ta tutacaksınız KUDURUN OLUM!
ceset sayarak siyaset yapmak bu olsa gerek meeeeee meeeeeee meeeeeee
Pazar günü bile konuşuyor.Ya otur bir eşinle çocuklarınla yemek ye git biraz dolaş.Hem halk rahatlasın siyasetsiz bir gün geçirsin, hem de senin için dinlen biraz Satın Cumhurbaşkanım.Merak etme bir gün boş bırakmayla başka birine inanmazlar !! :))
ulke okadar iyi durumdaki bizim tek isimiz sabah aksam atari oyunu gibi ceset saymak valla bravo
Mehmetçiklere Allah yardım etsin. 80 milyonun duası sizlerle. Ordu hepimizin ordusudur. Siyasete alet edilmeyecek kadar da kutsaldır. Sayın Cumhurbaşkanım dinde hangi konularda güncelleme olacak bizleri aydınlatır mısınız? Mesele ev alırken bankalardan alınam krediler caiz midir?
offff offff gınaa geldi kal geldi yeter bee
konuştukça batıyosun
en büyük derdi oy başka birşey değil zaten bütün diplomat ve politikacılar dünyanin en tehlikeli insanlardır. Türkiye de bir tane oyu hakeden siyasetçi yokdur en boluculugu bunlar yapıyor halkı kin ve nefretle birbirinden koparıyor.
Güney doğu sınırımız terörist örgütlerden temizlenmeli.Bunda şüphe yok.Yanlız 2002 yılındaterör örgütü lideri yakalanıp hapse atılmış,örgüt bitmişti.Sayın Erdoğan iktidara geldiğinde ilk eylemi doğuda olağan üstü hal e karşı savaş açmış ve kaldırmıştı.Onun ile övünüyordu.Bu sırada getirdiği kanunlar ile doğudaki arabaların şöforlerine ehliyet kontrolünden başka bir işlem yapılamaz oldu.Vasıtalar savcılık kararı ile aranma sorunu çıktıktan sonra bu örgüt yeniden harekete geçmiş.Daha sonra hendeklerine malüm zat izin vermiş.Şimdi de bu Afrin Harekatını partisi için siyaset olarak kullanıyor.
reis allah askerimizin yardımcısı olsun.senin yanlış dış politikalaranın pisliği mehmetçiğe düştü inşllh bundan sonra KANDIRILMASSINIZ..
Rakamlar biraz sallama gibi...
Din Adına KUR'AN'LA Konuş ama KUR'AN DAN KONUŞ Din adına Müslümanların Halifesi konuşmayacak ta kim konuşacak. Kafaları Zanni Batıl Rivayetlerle Örümcek bağlamış kafalar mı konuşacak.
Cumhurbaşkanımız basın sözcüsü gibi maşallah. Herşeyi ondan duyuyoruz. Allah nazarlardan saklasın
"YURTTA SULH CİHANDA SULH."... ALLAH TÜRK ASKERİNİN YARDIMCISI OLSUN.
ziyaaaa ziyaaaa :)
dur bakalım şimdi ne yapacak, o kadar güzel konuşuyor ki arkasından hemen bekleyin ülkemizi insanlarımızı ne yaparak sıkıntıya sokacak
ey muslumanlar bir insani oldurmek tum beseriyeti oldurmektir demiyormu dinimiz nedir bu olumle sevinmeler sayi saymalar demeyecekmi bir musluman yoksa degilmisiniz .karsida oldurdugunuz belki sizden daha musluman
Bu Savaş dediğiniz, vatan hizmeti desiğiniz suni muharebeler aslında biz Türk Miĺetinin Savaşı, savunması falan değil. Afrin bizi bu duruma getirenlerin savaşı olsa gerek.
abd ile anlaşamadılar şimdi nato yu deniyorlar aman eksik kalsın başımıza beladan başka bir şey getirmez bu yapılar biz Türk milleti olarak kendi göbeğimizi kendimiz keseriz ki Zeytin dalı harekatıylada TSK herkese ıspatladi bir daha
seferberlik söylemi çok sahte geliyor çünki geri hizmette kullanılan yüzbinlerce askerimiz var. ihtiyaç olmadığını gayet net herkes biliyor. bu söylemin amacı nedir acaba. türk ordusu küçük bir ilçe için seferberlik çıkaracak kadar küçümsenmemeli. çok büyük bir ordumuz var. aslanlar gibi timlerimiz girip alır orayı onları küçümsemeyelim.
laiklik= huzur
mynet öyle bir başlık atıyorsun ki sanki felaket olmuş gibi aksediyorsun ne güzel 3300 tane it ölmüş işte yaşasın türk ordusu
fetö,ypg-pkk ve diğer terör örgütlerinin ülkemize saldırılarını hoşgörüyle karşılamalı ve hiçbişey yapmamalılıyız.terör ancak bu şekilde son bulur.
cengiz aytmatov un gün olur asra bedel kitabını okuyun.belki anlarsınız....
Diğer Haberler
Beylikdüzü’nde ‘Hobi Bahçeleri‘ sahiplerini buldu

Beylikdüzü’nde ‘Hobi Bahçeleri‘ sahiplerini buldu

Vali Çiftçi’den 12 Mart mesajı

Vali Çiftçi’den 12 Mart mesajı

Terörden arındırılan Nasıriye köyüne insani yardım

Terörden arındırılan Nasıriye köyüne insani yardım

Ergenekon Ocakları, Mehmetçiğe destek için Kilis’e geldi

Ergenekon Ocakları, Mehmetçiğe destek için Kilis’e geldi

Ukrayna heyeti Kuşadası’nda

Ukrayna heyeti Kuşadası’nda

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu:

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.