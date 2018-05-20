Cumhurbaşkanı Erdoğan Bosna Hersek'te

SARAYBOSNA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Elbette birileri, Türkiye'nin Balkan ülkeleriyle iş birliğinin bu derece güçlü, yakın olmasından rahatsızlık duyuyorlar. Kendi geçmişlerine, kendi münasebetlerinin derinliğine bakmadan ülkemizin Balkanlar'daki varlığını sorgulamaya yelteniyorlar. Türkiye, aynı zamanda bir Balkan ülkesidir." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Saraybosna Üniversitesi tarafından kendisine tevdi edilen fahri doktora için gerçekleştirilen törene katıldı.
Erdoğan, 3 yıllık hasretin ardından tekrar Saraybosna'da olmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, Uluslararası Saray Bosna Üniversitesine kendisine tevdi ettiği fahri doktora unvanı için teşekkür etti.
Bu anlamlı unvanı hayatı boyunca gurur ve iftiharla taşıyacağını dile getiren Erdoğan, İslam aleminin ramazan-ı şerifini tebrik etti.
İslam ümmetini barış, huzur ve selametle idrak edecek ramazanlara kavuştursun diye dua ettiğini belirten Erdoğan, "Hamdolsun bugün Saraybosna'da ramazanın bereketine, ruhuna ve manasına uygun bir gün yaşadık ve yaşıyoruz." ifadesini kullandı.
- "Ülkemizin Balkanlar'daki varlığını sorgulamaya yelteniyorlar"
Bosna Hersek Devlet Konseyi Başkanı Bakir İzetbegoviç ile ikili ve heyetler arası görüşmelerde bulunduklarını dile getiren Erdoğan, Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Başkanı Denis Zvizdic ve Bakanlar Konseyi bakanları ile iki ülke arasındaki iş birliği projelerini ele aldıklarını söyledi.
Ekonomiden eğitime, turizmden kültüre bütün başlıklar altında değerlendirmeleri gerçekleştirdiklerini kaydeden Erdoğan, iki ülke arasındaki ilişkilerin mükemmel düzeyde ilerlediğini, bu münasebetleri çok daha ileriye taşıyacaklarını kaydetti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Elbette birileri, Türkiye'nin Balkan ülkeleriyle iş birliğinin bu derece güçlü, yakın olmasından rahatsızlık duyuyorlar. Kendi geçmişlerine, kendi münasebetlerinin derinliğine bakmadan ülkemizin Balkanlar'daki varlığını sorgulamaya yelteniyorlar. Türkiye, aynı zamanda bir Balkan ülkesidir. Bizim bu topraklarda yüzlerce yıllık tarihimiz, en ücra köşelerine kadar serpilmiş eserlerimiz var. Burada evladı fatihanlar yatıyor. Az önce bilge insan Aliya'nın kabrini ziyaret ederken kabristanın yanı başındaki kabristanda da Osmanlı şehitliğini gördük.
Hakan Bey, hemen orayı TİKA ile ele almamız lazım. Orayı yeni baştan yapmamız gerekiyor."
- "Türkiye’yi Balkanlar'da adeta hasım bir güç gibi göstermeye çalışıyorlar"
Erdoğan, Türkiye'de Bosna Hersek'tekinden daha fazla Boşnak, Arnavutluk nüfusundan daha fazla Arnavut bulunduğunu söyledi.
"Türkiye’nin hemen her şehrinde, Balkanlar'dan, Kafkaslar’dan, Türkistan coğrafyasından kardeşlerimiz yaşıyor." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları ifade etti:
"Hal böyleyken Balkanlarla sınırı dahi olmayan ülkeler, Türkiye’yi Balkanlar'da adeta hasım bir güç gibi göstermeye çalışıyorlar. Tabii biz bunların asıl karın ağrısını çok iyi biliyoruz. Türkiye’nin Balkanlar’da barış ve istikrarı koruma çabalarının bunların planlarına, projelerine ket vurduğunun farkındayız. Bunlar Balkanlar’ı kendi nüfuz alanları olarak görüyor. Biz ise bu coğrafyanın kalıcı istikrara kavuşmasını, gerilimle değil, daima huzurla, istikrarla anılmasını istiyoruz. İnşallah bundan sonra da mücadelemizi aynı şekilde sürdüreceğiz."
Boşnaklarla beraber, Sırpları, Hırvatları, Arnavutları ve Makedonları da kucaklamaya devam edeceklerini vurgulayan Erdoğan, son dönemde bu doğrultuda çok önemli adımlar attıklarını söyledi.
Erdoğan, gelecekte farklılıklardan güç alarak yükselen bir Balkan ruhunu hep birlikte inşa edeceklerine dikkati çekerek, şöyle konuştu:
"Son birkaç yıldır yaşadıklarımız bize Türkiye’nin dış politikada kendine belirlediği misyonun ne kadar doğru ve aynı zamanda ne kadar da zor olduğunu göstermiştir. Gerilim yerine iş birliğini, kavga yerine dayanışmayı, sömürü yerine paylaşmayı, zulüm yerine adaleti savunmak, bu ülkelerin idamesi için samimiyetle mücadele etmek gerçekten çok zahmetli bir çabadır. Aslında lafa gelince hemen herkes bu kavramları diline doluyor. Bugün bölgemizin ve dünyanın farklı köşelerinde adaletin, barışın, demokrasinin, ekonomik kalkınmanın, iş birliği çabalarının altını oyanlar, bu kavramları kullanmadan tek bir cümle dahi kurmayanlardır.
Her fırsatta demokrasi havarisi kesilen, herkese insan hakları karnesi düzenleyen bu ülkelerin tek meselesi kendi çıkarlarıdır. Bunların çıkarları uğruna vazgeçmeyecekleri değer, çiğnemeyecekleri ilke yoktur. Menfaatlerini korumak için Balkanlar dahil dünyanın pek çok bölgesinde katliamlara nasıl ses çıkarmadıklarını hepimiz biliyoruz.
Afrika’da altın ve elmas için hangi soykırımların altına imza attıklarını da çok iyi biliyoruz."
(Sürecek)
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