Cumhurbaşkanı Erdoğan Bosna Hersek'te

SARAYBOSNA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Bosna Hersek’teki eğitim kurumlarını farklı isimler altında sürdürmeye çalıştığını ve çeşitli ülkelerin himayesine sığınma gayreti içinde olduğunu gördüklerini belirterek, "Bu okulların ileride Bosna Hersek’e zarar vermemesi için, Bosna Hersekli kardeşlerimizden FETÖ’nün okullarını kapatmalarını isterken, Bosna Hersekli öğrencilere de alternatifler sunmayı görev addediyoruz. İşte, hemen yanı başınızda, malum okulları vardı, e şimdi ne oldu? İngiliz bayrağını çektiler, bunlar bu kadar Türk. Bunların Türklükle falan alakası yok, bunlar başka bir millet." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Saraybosna Üniversitesince kendisine tevdi edilen fahri doktora için gerçekleştirilen törene katıldı. Bosna Hersek'te Saraybosna, Mostar, Tuzla ve Zenica'daki üniversitelerde Türkoloji bölümlerinin faaliyet gösterdiğine işaret eden Erdoğan, bu bölümlerde 500'e yakın öğrencinin eğitim aldığını söyledi. Türkiye'yi, Türkçeyi, Türk kültürünü ve sanatını Bosna Herseklilere tanıtan Yunus Emre Enstitüsünün Mostar ve Fojnica'da şubelerinin bulunduğunu hatırlatan Erdoğan, enstitünün Bosna Hersek'teki sertifikalı kurslarına yaklaşık 6 bin öğrencinin katıldığı bilgisini verdi.

Yunus Emre Enstitüsünün "Tercihim Türkçe Projesi" kapsamında Bosna Hersek'te seçmeli yabancı dil olarak Türkçe eğitimi vermeye başladığını anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2011-2012 eğitim-öğretim yılında 43 okulda yaklaşık bin öğrenciyle başlayan projede bu yıl 150 okulda 8 bin 243 öğrenciye ulaşıldı." bilgisini paylaştı. Bu çalışmaları devletin kurumları yanında sivil toplum kuruluşlarının, vakıf ve derneklerin desteğiyle yürüttüklerini dile getiren Erdoğan, "Bug​ün çatısı altında bulunmaktan büyük onur duyduğum Uluslararası Saraybosna Üniversitesi, bu vizyonunuzun en güzel meyvelerinden biridir." ifadelerini kullandı. - "Bunların Türklükle falan alakası yok" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Saraybosna Üniversitesinde olmak üzere çeşitli şehirlerde bin 500’ün üzerinde Türk öğrencinin öğrenim gördüğünü söyledi. "Uluslararası Saraybosna Üniversitesinin kurucusu olan SEDEF Vakfı, Bosna Hersek’te ayrıca bir ilköğretim ve bir ortaöğretim okuluyla da gençlerimize hizmet sunuyor." diyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Ayrıca, Türkiye Maarif Vakfı da Bosna Hersek’teki kuruluş sürecini hamdolsun tamamladı. Vakfımız Bosna Hersekli öğrencilere eğitim desteği vermek için kısa sürede harekete geçecektir. Bu kurumlarımızın Bosna Hersek’teki eğitim seferberliğini FETÖ ile mücadele bakımından da kritik önemde görüyoruz. Malumunuz olduğu üzere ülkemizde 15 Temmuz 2016 tarihinde teşebbüs edilen hain darbe girişimiyle, uzun süredir mücadele ettiğimiz FETÖ’nün kirli yüzü açıkça ortaya çıkmış, haklılığımız ispatlanmıştır. Darbe girişimi esnasında pek çok ülke sessiz kalırken Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Bakir İzzetbegoviç'in şahsında Bosna Hersek’in göstermiş olduğu kararlı ve samimi dayanışmayı asla unutmayacağım. Sayın Bakir İzzetbegoviç’in de ifade ettiği gibi FETÖ, toplumun her alanına kollarını dolamış bir ahtapot olarak varlığını sürdürmeye çalışıyor. Bu alanların başında ise eğitim geliyor. FETÖ’nün Bosna Hersek’teki eğitim kurumlarını farklı isimler altında sürdürmeye çalıştığını ve çeşitli ülkelerin himayesine sığınma gayreti içinde olduğunu görüyoruz. Bu okulların ileride Bosna Hersek’e zarar vermemesi için, Bosna Hersekli kardeşlerimizden FETÖ’nün okullarını kapatmalarını isterken, Bosna Hersekli öğrencilere de alternatifler sunmayı görev addediyoruz. İşte, hemen yanı başınızda, malum okulları vardı, e şimdi ne oldu? İngiliz bayrağını çektiler, bunlar bu kadar Türk. Bunların Türklükle falan alakası yok. Bunlar başka bir millet."

Hem Türkiye Maarif Vakfı hem de SEDEF Vakfının açtıkları ve açacakları eğitim yuvalarıyla bu ihtiyaçları gidereceğini anlatan Erdoğan, Türkiye ile Bosna Hersek arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkilerin parlak bir gelecek vadettiğini söyledi. - "Genç, dinamik bir parlamento hazırlayalım istiyoruz" Bu gelişmenin her iki ülkenin dilini bilen ve hayatın her sahasında faaliyet gösteren gençlere duyulan ihtiyacı giderek artırdığını dile getiren Erdoğan, toplumların birbirine giderek daha yakınlaştığı, bilginin, bilişimin ve teknolojinin öneminin katlanarak arttığı bir dönemde yaşandığını söyledi. Bosna Hersek'te eğitim öğretim gören gençlere tavsiyesinin "çok merak etmek, çok araştırmak, en az iki yabancı dili rahatça konuşabilmek, kendilerini en iyi şekilde yetiştirmek" olduğunu dile getiren Erdoğan, "Artık parlamento size açıldı ve parlamentodan rahatlıkla gelip orada bir milletvekili olma şansını yakalayabilirsiniz." dedi. Seçilme yaşını 18'e indirdiklerini belirten Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı: