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Cumhurbaşkanı Erdoğan Brüksel'de

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2018 17:12 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko ile görüştü

BRÜKSEL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko ile baş başa görüştü.

Erdoğan, Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılan "NATO Zirvesi"nin ikinci gününde de ikili görüşmelerine devam etti.

Başkan Erdoğan'ın Ukrayna Cumhurbaşkanı Poroşenko ile liderler için ayrılan bölümde baş başa yaptığı görüşmesi 30 dakika sürdü.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Brüksel'de NATO Zirvesi Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko

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