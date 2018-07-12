Cumhurbaşkanı Erdoğan Brüksel'de

BRÜKSEL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko ile baş başa görüştü.

Erdoğan, Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılan "NATO Zirvesi"nin ikinci gününde de ikili görüşmelerine devam etti.

Başkan Erdoğan'ın Ukrayna Cumhurbaşkanı Poroşenko ile liderler için ayrılan bölümde baş başa yaptığı görüşmesi 30 dakika sürdü.

