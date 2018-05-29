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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu aziz şehri ve bu güzel ülkeyi örselemek için fırsat kollayanların heveslerini bir kez daha kursaklarında bırakacağız. İstanbul'un her bir tepesinde, her bir mabedinde her bir hanesinde yanan o fetih ışığını söndürmek isteyenlere

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2018 13:53 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu aziz şehri ve bu güzel ülkeyi örselemek için fırsat kollayanların heveslerini bir kez daha kursaklarında bırakacağız. İstanbul'un her bir tepesinde, her bir mabedinde her bir hanesinde yanan o fetih ışığını söndürmek isteyenlere meydanı ve meydanları asla bırakmayacağız. İstanbul'un boynunu bükük koymayacağız. milletimizin birliğini, beraberliğini sonuna kadar savunacağız. Ülkemizin bütünlüğünü canımız pahasına koruyacağız. Devletimizin bekası uğurunda hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacağız."


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