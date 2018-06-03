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Cumhurbaşkanı Erdoğan 'bu iş bitti' dedi... Bağdat Caddesi'nde peş peşe durdurdular!

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2018 10:47 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın UBER ile ilgili sözleri sonrasında İstanbul'da UBER ve SCOTTY uygulamalarını kullanarak yolcu taşımacılığı yapanlara yönelik denetimler gerçekleştirildi. Denetimlerde, 26 araç ve 3 motosiklet sürücüsüne 87 bin 174 TL 29 yolcuya ise 9 bin 686 lira para cezası kesildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'bu iş bitti' dedi... Bağdat Caddesi'nde peş peşe durdurdular!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önceki gün UBER ile ilgili sözlerinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Sivil Trafik Ekipler Amirliği'ne bağlı ekipler denetimlerini sıklaştırdı.

Denetim noktalarından bir olan Kadıköy Bağdat Caddesi'nde Sivil Trafik ekipleri caddeye giren UBER araçlarını ve SCOTTY motosikletlerini durdurdu. Kontroller sırasında uygulama üzerinden çalıştığı tespit edilen sürücülerin ehliyeti ve ruhsatları istenirken yolcuların ise kimlikleri kontrol edildi. Gerekli kontrollerinden ardından tespit tutanağı tutularak sürücü ve yolculara ceza kesildi.

Yapılan denetimde 26 araç ve 3 motosiklet sürücüsüne "İlgili belediyeden izin veya ruhsat almaksızın, belediye sınırları dâhilinde ticari amaçlı yolcu taşımak" gerekçesiyle toplam 87 bin 174 TL ceza kesilirken 29 yolcuya ise "Ruhsat almadan faaliyet gösteren araçlardan taşımacılık hizmeti almak" gerekçesiyle toplam 9 bin 686 TL para cezası yazıldı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Uber SCOTTY denetim Recep Tayyip Erdoğan trafik cezası Taksi

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Okuyucu Yorumları 19 yorum
REİS ne derse odur
Bu taksi ve UBER meselesi de şunu gösterdi ki.zaten hadiseler hep böyle oluyor. Ülkede TBMM paspas edilmiştir.Ülkede KANUNUN TESİRİ DEĞİL maalesef GRALIN ETKİSİ TESİRLİDİR. Bir ülkede ULAŞTIRMA BAKANLIĞI OLACAK, O BAKANLIK ALANINDA SUS-PUS DURACAK 5 yıla yakındır fiili durum ortada ve taraflar biribirini yaralayacak,kardeş kavgası ülkenin basınına konu olacak amma tam SEÇİM ZAMANINDA GRALIN AĞZINDAN ÇIKAN SÖZLERLE bu işin yasalara uygun olmadığı kabul görecek. BUYURUN BATI ASYA GRAL REJİMİNE.
hangi dunya ulkesinde tasari kanun sozlesme yapilmadan agzindan cikan tek bir kelime ile dikta gibi emir verir gibi is yapiliyor. sonra muharrem incenin apolet sokmesinede atip tutarsiniz bi aksam konus ertesi gun ceza kes. ayip ayip dikta midir nedir bu
yasaklarla bir yere varamazsınız serbest bırakıp rekabeti artırıp kaliteyi artırırsınız ben minibüs ticari taksi özel halk otobüsü de dahil binmiyorum birileri milyon dolar cebini dolduracak diye vatandaşa ceza kesemezsin
para lazımmmm....
Sistem acıgından faydalanmak istiyen uyanıklar yandı bir tiçari araç pilakasının milyon tl ler oldugu İstanbulda uyanıklar avantadan para kazanacak iyi oldu
uber ın benım ulkeme faydası yoktur vergı vermiyorsa yasadısıdır ve bu engellenır gereken cezada kesılır
kesin kesin bu milleti zorla alkolik sabıkalı eli silahlı insanların aracına binmek zorunda bırakın sonra seçimde birde oy beyleyin eyyy akp bundan sonra sana oy moy yok
Uber 2 senedir faaliyet halinde idi. Dün Cumhurbaşkanı açıklama yapıyor: “ Uber diye bir şey çıkmış. Hemen müdahale ettik “ diye. Hey Allam :)
18 bin taksici milyonlarca İstanbulluya tercih edildi.Rekabet sayesinde kaliteli ve ucuz hizmet alınıyordu.ÖTV’siz araç alma avantajına rağmen aracını yenilemekmekte ısrar eden taksicilere mahkum edildi insanlar.Taksi plakası 1 milyon 600 bin olacak devlet sana gariban muamelesi yapıp 200 bin TL lik aracı 100 bin TL ye alma hakkı verecek ama sen hurda arabada direneceksin bize layık görülen bu.Kabalıkları mesafeye göre yolcu seçmeleride cabası.
Bıraktım bacağına sıkmasını resmen headshot attı kendisine supersin devam et sana artık TAMAM
RANT ÜLKESİ, ŞAKŞAKÇILARIN OYUNU ALMAK İÇİN MEDENİYETE DUR DİYEN İNSANLARIN ÜLKESİ OLMUŞ.. YAŞANMAZ BURDA ARTIK.. NEFRET ETTİM HER ŞEYE ENGEL OLUNMASINDAN BİZİ PARAGÖZ VE MAGANDA TAKSİCİLERİN ELİNE KOYAN AKPYE ASLA OY VERMİCEM
tayyibin klasik yalama taktikleri seçimde taksici terörist tayfasından oy almak için taktik seçimden sonra görürüm ben bunları asla taksiye binmeyin
Madem bir cümle ile bu iş çözülüyordu bunca zaman niye beklediniz niye milleti bir birine düşman yaptınız.
İnsanların seyahat özgürlüğünün kısıtlanmasının başlangıcı. Bu tür kararların devamında kendi aracınızla çocuğunuza okula bırakamayacak günleri görmeyelim.
istanbulda yaşayan biri olarak taksicilerin yine saygısız davranışlarına mahrum bırakılmak çok acı..Kısa mesafeyi duyunca suratı değişen,yolu elinden geldiğince uzatan,yağmurlu havalarda yolcu almayan vs.vs.vs.davranışlara mahrum bırakılmıştır.Unutmayın ki taksiciden çok vatandaşın kitlesi fazladır..Bizlerde saraylarında halkdan haberi olmayanların 24 haziran görüşünü dikkate almayacağız..
Taksilere kırmızı ışıkta geçme cezası, gereksiz kornaya basma cezası, trafiğin seyrini bozma ve trafiği tehlikeye sokma cezası, SİNYAL KULLANMAMA CEZASI, güvensiz ve kazalı araç kullanma cezası kesiyor musunuz? Bırakın bu işleri iki yüzlüsünüz kokuşmuşsunuz ve sandığın dibinde yok olup gideceksiniz. Halka ettiğiniz zulüm yetmedi, seven yok işte arkadaşım taksileri! neyini anlamadınız. halktan yanamısınız yoksa PLAKA ZENGİNİ VERGİ indirimiyle taksi ticareti yapanların yanındamı?
taksici kanunu getirin bi zahmet o zaman. sizin gibi 2 milyon dolarlik mercedeslere binemiyoruz. adamin freni tutmuyor katil gibi araba kullaniyor uyarinca salya saca saca saldiriyor
ceza neden kesiyorlar zaten bu devlet uzin verdimi
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