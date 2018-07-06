HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün dünden daha güçlüyüz ama bu gücümüzü tevazu üzerinde yükseltmeliyiz."

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2018 11:50 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün dünden daha güçlüyüz ama bu gücümüzü tevazu üzerinde yükseltmeliyiz."


PARTNERAvustralya'da garajını temizlerken çıkanı görünce...Avustralya'da garajını temizlerken çıkanı görünce...
Leyla Aydemir'in ölümüyle ilgili dikkat çeken iddia! Baro açıkladıLeyla Aydemir'in ölümüyle ilgili dikkat çeken iddia! Baro açıkladı
Iraklı avukata kadın iç çamaşırı giydirip, işkence yaptılarIraklı avukata kadın iç çamaşırı giydirip, işkence yaptılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mal varlığında dikkat çeken detay! İşte borçlu olduğu tek iş adamı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mal varlığında dikkat çeken detay! İşte borçlu olduğu tek iş adamı...

Beşiktaş'ta istifa depremi!

Beşiktaş'ta istifa depremi!

Isparta'da korkunç olay! 15 yaşındaki kız evde intihar etti

Isparta'da korkunç olay! 15 yaşındaki kız evde intihar etti

Tarihin en büyük ticaret savaşı şiddetleniyor! Çin'den misilleme geldi!

Tarihin en büyük ticaret savaşı şiddetleniyor! Çin'den misilleme geldi!

Yeni doğan bebeğin kimliği artık eve gelecek

Yeni doğan bebeğin kimliği artık eve gelecek

Son KHK ile 10 binden fazla kişi ihraç edilecek iddiası!

Son KHK ile 10 binden fazla kişi ihraç edilecek iddiası!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İğrençliğin böylesi! Avukata kadın iç çamaşırı giydirip, o görüntülerle şantaj yaptılar

İğrençliğin böylesi! Avukata kadın iç çamaşırı giydirip, o görüntülerle şantaj yaptılar

Leyla Aydemir'in ölümüyle ilgili dikkat çeken iddia! Baro açıkladı

Leyla Aydemir'in ölümüyle ilgili dikkat çeken iddia! Baro açıkladı

Son dakika! TEM Büyükçekmece mevkiinde kaza! Trafik durma noktasında

Son dakika! TEM Büyükçekmece mevkiinde kaza! Trafik durma noktasında

CHP'li vekil Mehmet Göker'e büyük şok!

CHP'li vekil Mehmet Göker'e büyük şok!

Son dakika! Sarayburnu'nda 4 askerin şehit olduğu feci olayda flaş gelişme

Son dakika! Sarayburnu'nda 4 askerin şehit olduğu feci olayda flaş gelişme

Herkes bunu merak ediyordu! Muharrem İnce'nin kulağına neler söylediğini açıkladı

Herkes bunu merak ediyordu! Muharrem İnce'nin kulağına neler söylediğini açıkladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.