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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugüne kadar hiçbir şehidimizin kanını yerde koymadık. Er ya da geç ama mutlaka katil sürülerinden işledikleri cinayetlerin hesabını tek tek sorduk ve sormaya devam edeceğiz."

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2018 12:08 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugüne kadar hiçbir şehidimizin kanını yerde koymadık. Er ya da geç ama mutlaka katil sürülerinden işledikleri cinayetlerin hesabını tek tek sorduk ve sormaya devam edeceğiz."


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