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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugünlerde bazı nankörlerin, bazı köksüzlerin, gözlerini Türk milletine düşmanlığın kör ettiği bazı idraksizlerin ülkemizi yaşanmaz bulup yurt dışına gitmekten söz ettiklerini duyuyorum. Yıllardır görevlerimiz gereği dünyadaki ülke

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2018 17:16 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugünlerde bazı nankörlerin, bazı köksüzlerin, gözlerini Türk milletine düşmanlığın kör ettiği bazı idraksizlerin ülkemizi yaşanmaz bulup yurt dışına gitmekten söz ettiklerini duyuyorum. Yıllardır görevlerimiz gereği dünyadaki ülkelerin çok büyük bir bölümüne gittik, az çok hepsiyle ilgili bir kanaat edindik. Eğer Türkiye'de yaşamayı kendine yük sayanlar varsa şunu bilsinler ki aradıkları yer bu dünyada değildir. Türkiye'de yaşayamayan, hele hele İstanbul'da yaşamaktan usanan biri ülkemize değil, hayata küsmüş demektir."

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