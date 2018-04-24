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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bülent Arınç ile AK Parti Genel Merkezi'nde Gül'ün adaylığını görüşüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2018 18:41 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde eski Manisa milletvekili Bülent Arınç ile bir araya geldi. Görüşmede, Abdullah Gül'ün aday olacağı iddialarının masaya yatırılacağı öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bülent Arınç ile görüşüyor.

Arınç saat 18.30'da AK Parti Genel merkezi'ne geldi. Arınç kapıda gazetecilerin sorusuna, "Davet üzerine geliyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızla görüşeceğim" cevabını verdi.

GÜL'ÜN ADAYLIĞI İDDİALARINI GÖRÜŞECEKLER

Erdoğan ile Arınç'ın, 24 Haziran seçimleri ile kulislerde muhalefetin ortak adayı olarak 11.Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün isminin geçmesi konularında görüş alışverişinde bulunacakları belirtiliyor. Davetin cumhurbaşkanlığından geldiği öğrenildi.

ÜNAL: BİZİM BİLGİMİZ YOK

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, MKYK toplantısı sonrası yaptığı açıklamalarda görüşme ile ilgili "Böyle bir görüşmeyle ilgili herhangi bir şekilde genel başkanımızın bizimle paylaştığı bir bilgi söz konusu değil" demişti.

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Okuyucu Yorumları 17 yorum
Neden başkalarının adaylığı ile bu kadar ilgileniyorlar anlayamıyorum. Herkes kendi işine baksın icraat görelim bu ekonomi nasıl düzelecek işsizlik pahalılık tarım endüstri faizler terör ne olacak bize onlardan bahsedin!!!
Bırakın Gül de boyunun ölçüsünü alsın...
Reis diyorki "Abdullah iyi bir kardeşimizdi. git söyle ona yanlışa düşmesin. Güvendiği Temel Reis ıspanak yiyince iktidar olacam sanıyor."
Kumpaslar başlasın
A. GÜL ERDOGANIN BOMBASI OLUCAK KENDİSİ KAXANAMAYACAGİNİ ANLADI GÜLÜ DEVREYE SOKUP HERŞEYİ ELE GECİRECEKLER GÜL ERDOGANIN KISKACINDA EMRİNDE RUS MAFYA Sİ DEVLET MAFYA Sİ BU İSTE KARISIRSAN ÇIKIŞ YAPILMAZ ÖLDÜRÜLÜR BOP BAŞKAN LİGİ DA AYNI MİTTE GÖREV ALIP EMEKLİ OLMAK YOK GİBİ FETO TAMAMEN ÜLKEYİ ELE GECIRECEK SAADET VE CHP MERAL İ ORTADA BİRAKİP AK GİBİ
hani laa bu arınç fetocu değilmiydiii
Akp gidici
akp neden bu kadar yalancı..herşey para mı koltuk mu
Çıldırıyorlar akp liler!!!!!!!!
Helal olsun be CHP çıldırtmaya dewam
ve yusuf devreye girer
Yusuf yusufff
yeni bir fetö benzeri bir yapılanma olacak galiba???
Cumhurbaşkanına yakışan , feto için cübbe giymeye kalkan bu şahsı kodese atmaktır. Kozmik oda milletin gönlünde derin yara açtı.
hani önemli degildi
neden paylaşmamış sizinle acaba ..? :))
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