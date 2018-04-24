Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bülent Arınç ile AK Parti Genel Merkezi'nde Gül'ün adaylığını görüşüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bülent Arınç ile görüşüyor.
Arınç saat 18.30'da AK Parti Genel merkezi'ne geldi. Arınç kapıda gazetecilerin sorusuna, "Davet üzerine geliyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızla görüşeceğim" cevabını verdi.
GÜL'ÜN ADAYLIĞI İDDİALARINI GÖRÜŞECEKLER
Erdoğan ile Arınç'ın, 24 Haziran seçimleri ile kulislerde muhalefetin ortak adayı olarak 11.Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün isminin geçmesi konularında görüş alışverişinde bulunacakları belirtiliyor. Davetin cumhurbaşkanlığından geldiği öğrenildi.
ÜNAL: BİZİM BİLGİMİZ YOK
AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, MKYK toplantısı sonrası yaptığı açıklamalarda görüşme ile ilgili "Böyle bir görüşmeyle ilgili herhangi bir şekilde genel başkanımızın bizimle paylaştığı bir bilgi söz konusu değil" demişti.
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