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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğüne Çufalı’yı atadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2018 22:31 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Mustafa Çufalı’yı atadı.
Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğüne, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 130’uncu ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13’üncü maddeleri uyarınca, Yükseköğretim Kurulunun önerdiği adaylar arasından Prof. Dr. Mustafa Çufalı’yı atamışlardır” denildi.

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