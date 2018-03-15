Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğüne Çufalı’yı atadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Mustafa Çufalı’yı atadı.
Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğüne, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 130’uncu ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13’üncü maddeleri uyarınca, Yükseköğretim Kurulunun önerdiği adaylar arasından Prof. Dr. Mustafa Çufalı’yı atamışlardır” denildi.
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