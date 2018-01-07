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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, BULGARİSTAN BAŞBAKANI BORİSOV'U KABUL ETTİ

GÜNCEL HABERLERİ | 07.01.2018 15:12 | Son Güncelleme 42 dakika önce

Haber: Gülseli KENARLI / İstanbul DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balat'taki Demir Kilise'nin (Sveti Stefan Kilisesi) açılışının ardından, Beşiktaş'ta bulunan Mabeyn Köşkü'nde Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov'u kabul etti. Basına kapalı olarak gerçekleşen kabul 1,5 saat sürdü.

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