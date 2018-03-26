Cumhurbaşkanı Erdoğan Bulgaristan'da

VARNA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ve Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile çalışma yemeğinde bir araya geldi.

Euxinograd Sarayı'nda basına kapalı gerçekleşen çalışma yemeği, saat 19.10'da başladı. Çalışma yemeği öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tusk, Juncker ve Borisov'un katılımıyla aile fotoğrafı çektirildi.