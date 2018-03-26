HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bulgaristan'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2018 19:36 | Son Güncelleme

Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Tusk, AB Komisyonu Başkanı Juncker ve Bulgaristan Başbakanı Borisov ile çalışma yemeğinde bir araya geldi

VARNA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ve Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile çalışma yemeğinde bir araya geldi.

Euxinograd Sarayı'nda basına kapalı gerçekleşen çalışma yemeği, saat 19.10'da başladı. Çalışma yemeği öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tusk, Juncker ve Borisov'un katılımıyla aile fotoğrafı çektirildi.

Yeni doğan bebeği çöpe attılar!Yeni doğan bebeği çöpe attılar!
Meteoroloji uyardı: Bu sabaha dikkat!Meteoroloji uyardı: Bu sabaha dikkat!
Bahçeli'nin A takımı belli olduBahçeli'nin A takımı belli oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker AB Konseyi Başkanı Donald Tusk Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çalışma yemeği Euxinograd Sarayı

En Çok Okunan Haberler

Terör örgütünün sözde generali Şervan Derviş öldürüldü!

Terör örgütünün sözde generali Şervan Derviş öldürüldü!

Cimri Emrah bonkör oldu

Cimri Emrah bonkör oldu

İŞKUR kurslarına katılan annelere 400 lira bakım desteği

İŞKUR kurslarına katılan annelere 400 lira bakım desteği

Gelir testi yaptıranın GSS borcu siliniyor

Gelir testi yaptıranın GSS borcu siliniyor

Dünya diken üstünde! Rusya için tarihi karar! Sınır dışı ediyorlar...

Dünya diken üstünde! Rusya için tarihi karar! Sınır dışı ediyorlar...

Eski futbolcunun korkunç ölümü!

Eski futbolcunun korkunç ölümü!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın ve 5 kişi hakkında kırmızı bülten çıkarıldı

Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın ve 5 kişi hakkında kırmızı bülten çıkarıldı

Mahkeme Başkanı'ndan Ömer Faruk Kavurmacı'ya sert çıkış! 'İsterseniz ineğe tapın'

Mahkeme Başkanı'ndan Ömer Faruk Kavurmacı'ya sert çıkış! 'İsterseniz ineğe tapın'

Sürpriz satıştan sonra Hürriyet’te art arda istifalar

Sürpriz satıştan sonra Hürriyet’te art arda istifalar

Osman Öcalan'dan itiraf: PKK benden Öcalan'ı satmamı istedi, sonra kendileri yaptı

Osman Öcalan'dan itiraf: PKK benden Öcalan'ı satmamı istedi, sonra kendileri yaptı

İstanbul'da dehşet! Döner bıçağı ile saldırdı

İstanbul'da dehşet! Döner bıçağı ile saldırdı

Yürüyen merdiven kazasıyla ilgili yeni gelişme! İBB kendini kamera görüntüsüyle savundu

Yürüyen merdiven kazasıyla ilgili yeni gelişme! İBB kendini kamera görüntüsüyle savundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.