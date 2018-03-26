HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bulgaristan'dan ayrıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2018 23:31 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bulgaristan'dan ayrıldı

VARNA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile saat 23.10'da Bulgaristan'ın Varna şehrinden ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Varna Havalimanı'ndan Varna Valisi Stoyan Pasev, Varna Belediye Başkanı İvan Portnih, Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Hasan Ulusoy, Türkiye'nin Avrupa Birliği nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Türkiye'nin Burgaz Başkonsolosu Nuray İnöntepe, Türkiye'nin Filibe Başkonsolosu Hüseyin Ergani ile büyükelçilik personeli tarafından uğurlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak da Varna'dan hareket etti.

Yeni doğan bebeği çöpe attılar!Yeni doğan bebeği çöpe attılar!
Irak'tan flaş Sincar açıklamasıIrak'tan flaş Sincar açıklaması
ABD bu olayla çalkalanıyor!ABD bu olayla çalkalanıyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan özel uçak "TUR" Uğurlama Varna Havalimanı

En Çok Okunan Haberler

Cimri Emrah bonkör oldu

Cimri Emrah bonkör oldu

Gelir testi yaptıranın GSS borcu siliniyor

Gelir testi yaptıranın GSS borcu siliniyor

İŞKUR kurslarına katılan annelere 400 lira bakım desteği

İŞKUR kurslarına katılan annelere 400 lira bakım desteği

Çin'den dünyaya çağrı!

Çin'den dünyaya çağrı!

Bozdağ açıkladı! Dünyayı sarsan kriz sonrası Türkiye'nin Rusya kararı

Bozdağ açıkladı! Dünyayı sarsan kriz sonrası Türkiye'nin Rusya kararı

Teklif Trump'tan geldi, Erdoğan kabul etti!

Teklif Trump'tan geldi, Erdoğan kabul etti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kayseri son dakika! Kayseri kaza haberi sonrası beyaz renkli otomobili arıyor

Kayseri son dakika! Kayseri kaza haberi sonrası beyaz renkli otomobili arıyor

Erdoğan'dan AB'ye çağrı: 'Birlikte çalışalım'

Erdoğan'dan AB'ye çağrı: 'Birlikte çalışalım'

Teklif Trump'tan geldi, Erdoğan kabul etti!

Teklif Trump'tan geldi, Erdoğan kabul etti!

Saldırı hazırlığındaki teröristler öldürüldü

Saldırı hazırlığındaki teröristler öldürüldü

Mehmetçik sırtında taşıyor... TSK paylaştı

Mehmetçik sırtında taşıyor... TSK paylaştı

Bozdağ açıkladı! Dünyayı sarsan kriz sonrası Türkiye'nin Rusya kararı

Bozdağ açıkladı! Dünyayı sarsan kriz sonrası Türkiye'nin Rusya kararı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.