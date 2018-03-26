Cumhurbaşkanı Erdoğan Bulgaristan'dan ayrıldı

VARNA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile saat 23.10'da Bulgaristan'ın Varna şehrinden ayrıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Varna Havalimanı'ndan Varna Valisi Stoyan Pasev, Varna Belediye Başkanı İvan Portnih, Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Hasan Ulusoy, Türkiye'nin Avrupa Birliği nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Türkiye'nin Burgaz Başkonsolosu Nuray İnöntepe, Türkiye'nin Filibe Başkonsolosu Hüseyin Ergani ile büyükelçilik personeli tarafından uğurlandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak da Varna'dan hareket etti.
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