HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bulunduğumuz nokta itibarıyla Suriye'de Rus dostlarımızla birçok temel konuda aynı endişeleri paylaşıyoruz. Suriye'nin geleceğinin DEAŞ, YPG, PYD gibi proje terör örgütlerine bırakılmayacak kadar önemli olduğuna inanıyoruz. Bu çerç

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2018 20:39 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bulunduğumuz nokta itibarıyla Suriye'de Rus dostlarımızla birçok temel konuda aynı endişeleri paylaşıyoruz. Suriye'nin geleceğinin DEAŞ, YPG, PYD gibi proje terör örgütlerine bırakılmayacak kadar önemli olduğuna inanıyoruz. Bu çerçevede, ortak çıkarlarımıza odaklanarak işbirliğimizi devam ettireceğiz."

Flaş... Ankara'da kritik zirve!Flaş... Ankara'da kritik zirve!
Reuters fotoğrafladı: İstanbul Boğazı'ndan geçtiler!Reuters fotoğrafladı: İstanbul Boğazı'ndan geçtiler!
Ankara'dan düğmeye basıldı! Her yerde aranıyorlarAnkara'dan düğmeye basıldı! Her yerde aranıyorlar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Demet Akalın ve Ebru Polat'tan Afrin çıkışı

Demet Akalın ve Ebru Polat'tan Afrin çıkışı

Büyük skandal! Nihat Doğan'ın paylaştığı o fotoğraf...

Büyük skandal! Nihat Doğan'ın paylaştığı o fotoğraf...

8 gündür kayıplardı! 2 kız çocuğu ile ilgili gizem çözüldü!

8 gündür kayıplardı! 2 kız çocuğu ile ilgili gizem çözüldü!

İlk fotoğraflar geldi

İlk fotoğraflar geldi

Çİftlik Bank soruşturmasında yeni gelişme! Kırmızı bültenle aranıyordu, yakalandı

Çİftlik Bank soruşturmasında yeni gelişme! Kırmızı bültenle aranıyordu, yakalandı

Herkes onu konuştu! AK Parti'den ihracı istendi

Herkes onu konuştu! AK Parti'den ihracı istendi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Çiftlik Bank operasyonu! Kıskıvrak yakalandı!

Çiftlik Bank operasyonu! Kıskıvrak yakalandı!

Giresun'dan kötü haber: Yaralı polisler var

Giresun'dan kötü haber: Yaralı polisler var

Canlı yayında duyurdular: O defteri kapattık

Canlı yayında duyurdular: O defteri kapattık

Trabzon'da dev operasyon! JÖH, PÖH, İHA...

Trabzon'da dev operasyon! JÖH, PÖH, İHA...

Çİftlik Bank soruşturmasında yeni gelişme! Kırmızı bültenle aranıyordu, yakalandı

Çİftlik Bank soruşturmasında yeni gelişme! Kırmızı bültenle aranıyordu, yakalandı

Mardin'de 2 kaymakam açığa alındı

Mardin'de 2 kaymakam açığa alındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.