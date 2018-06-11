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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Buradan Avrupa'ya, doğrusu Avusturya'ya, Avusturya'nın Başbakanına sesleniyorum. Bak daha çok gençsin. Daha senin çok şöyle tecrübe edinmen lazım. Bak şunu unutma, senin bu çıraklığın, bu tavırların senin başına çok işler getirebil

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2018 01:10 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Buradan Avrupa'ya, doğrusu Avusturya'ya, Avusturya'nın Başbakanına sesleniyorum. Bak daha çok gençsin. Daha senin çok şöyle tecrübe edinmen lazım. Bak şunu unutma, senin bu çıraklığın, bu tavırların senin başına çok işler getirebilir. Zira bilesin ki Avusturya'da bir caminin kapatılması, oradaki Müslümanların, din adamlarının Avusturya'dan atılması, yurt dışı edilmesi yeniden bir haçlı-hilal mücadelesini başlatır ki bunun sorumlusu da sen olursun."


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