Cumhurbaşkanı Erdoğan Bursa'da

BURSA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerli otomobil üretiminin hazırlıklarını yaptıklarını belirterek, "2019'da prototip hazır olacak, 2021'den itibaren seri üretim başlayacak." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atıcılar Atletizm Sahası'nda düzenlenen Büyük Bursa İftarı'nda vatandaşlarla bir araya geldi. Erdoğan, yaptığı konuşmada, "Türkiye'nin otomobili" sloganıyla yerli marka otomobili üretmenin hazırlıklarını yaptıklarını dile getirerek, "Adamlar buna da karşı çıkıyor. Ya bunlar rahmetli Nuri Demirağ'ın uçak fabrikasını gaz ocağı fabrikasına çevirenler değil mi? Yoksa biz çoktan kendi uçağımızı yapmış olacaktık." ifadelerini kullandı. Yerli otomobil için 5 babayiğidin bulunduğunu, şirketin kurulduğunu, CEO'sunun da atandığını belirten Erdoğan, "İnşallah 2019'da prototip hazır olacak, 2021'den itibaren seri üretim başlayacak. Tabii tüm bunları, Türkiye'nin kendi otomobil fabrikasına karşı çıkan ama Almanların otomobil fabrikasına olan hayranlığını ballandırarak anlatanlara izah etmek zor. Kim o? Bay Muharrem. Bunları, her meseleye aşağılık kompleksiyle bakanlara anlatmak gerçekten çok zor." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu projenin başından beri elektrikli olarak tasarlandığını, bunu duymayan kalmadığı halde hala 'kaporta' diyerek, ülkemizin gayretini, başarısını küçültmeye çalışıyor. Alman'a hayran, Türk'e düşman bu zihniyeti biz 200 yıldır çok iyi tanırız. Milletimizin bu seçimlerde de kendi ülkesinin, halkının gelişmesine, kalkınmasına tahammülü olmayan bu müstemleke kafasını bir kez daha sandığa gömeceğine inanıyorum." Programa katılan emeklilere bayram ikramiyelerini alıp almadıklarını soran Erdoğan, "Aldık." cevabı üzerine "Hayırlı olsun." dedi. - "Siyaset, millete hizmet için çıkılan uzun bir yolculuktur" Recep Tayyip Erdoğan, kimin ne söylediğine bakmadan "Güçlü meclis, güçlü hükümet, güçlü Türkiye" diyerek çalışmaya devam edeceklerini vurgulayarak, "Siyaset, millete hizmet için çıkılan uzun bir yolculuktur. Bu yolculukta talip olunan görevlerdeki rekabet hizmetin kalitesini artırır. Ancak hiç kimsenin şahsi, siyasi hırsları adına ülkenin ve milletin değerlerine saldırmaya hakkı olamaz. Biz Rabiamızla 81 milyonun tamamını kuşatan bir siyaset vizyonu oluşturmanın gayreti içindeyiz." ifadesini kullandı.

Ülkenin ve milletin gözbebeği kurumlara, kahramanlara saldırarak, kendine ikbal devşirmeye çalışanları görünce hem üzüldüklerini hem de öfkelendiklerini söyleyen Erdoğan, şöyle devam etti: "Bu ülkenin kahraman güvenlik güçlerine sadece teröristler saldırır ama Bay Muharrem de saldırır. Bu ülkenin sınır ötesi operasyonlarından sadece teröristler rahatsız olur ama bir de Bay Kemal, Bay Muharrem rahatsız olur. Niye biz Afrin'e gidiyoruz? Onlar 'Afrin'e gitmeyin' diyor. Sizden mi izin alacağız? Karar merci biziz. Değerlendirmelerimizi yaptık, istişaremizi yaptık, Afrin'e girdik. Ve şu ana kadar sadece Afrin'de 4 bin 600 civarında teröristi etkisiz hale getirdik. Cerablus'ta 3 bine yakın DEAŞ'lıyı derdest ettik, etkisiz hale getirdik. Yoksa oradan taciz de ediyorlardı." - "Kanal İstanbul'u istemeseniz de yapacağız" Türkiye'nin inşa ettiği dünya çapındaki eserlerin sadece ülke düşmanlarını huzursuz edeceğini dile getiren Erdoğan, aynı şekilde Türkiye'nin büyük yatırımlarının da rakiplerini ürküttüğünü ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin huzuru ve mutluluğunun hasımlarına itici geldiğini ifade ederek, "Hem bu ülkenin ekmeğini yiyeceksiniz, suyunu içeceksiniz, havasını teneffüs edeceksiniz hem de bunlardan rahatsız olacaksınız. Maalesef bugün ülkemizde böyle insanlar var mı? Yahu İHA yapılır karşı çıkarsınız, SİHA yapılır karşı çıkarsınız. Siz neyi alkışlarsınız? İHA'yı Amerika'dan alamadık, İsrail verdi, tamirine gelince uzattı. Sonunda kötü komşu, bizleri ev sahibi etti." şeklinde konuştu. Türkiye'nin, kendi çıkarları için ülkenin batmasını isteyenlerden geçmişte çok çektiğine işaret eden Erdoğan, geçmişte silah fabrikası için girişimlerde bulunulduğunu ancak bu yatırıma karşı çıkanların onu işlemez hale getirdiğini anlattı. Erdoğan, aynı şekilde otomobil fabrikasını kuranların karşısına bahaneler çıkarılarak bu girişimin de engellendiğini belirterek, şunları kaydetti: "Dün 'Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü yaptırmayız' diyorlardı, yaptık mı? Yaptık. 'Kanal İstanbul'u yaptırmayacağız' diyorlar, yapacağız. İsteseniz de istemeseniz de yapacağız. Dün yolcusu olmayan havalimanı diyerek Sabiha Gökçen'le alay ediyorlardı, Bay Kemal. Biz öyle bir hale getirdik ki Sabiha Gökçen yetmez oldu. Ve şimdi orada hem yeni terminal hem yeni pist yapıyoruz. İş bilenin kılıç kuşananın. Bugün yeni havalimanımızı gereksiz görüyorlar. 2023'te 150 milyon yolcu kapasitesine ulaşacak. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile açacağız."