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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Büyüme rakamları) İnşallah bu sene de ilk çeyrekte gelecek olan, şu andaki görünen o, geçen yılın ortalamasına yakın bir şey bizim tahminimiz, onu bekliyoruz. Bu bir şeyi gösteriyor, Türkiye artık kabına inşallah sığmayacak. Seçim

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2018 15:45 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Büyüme rakamları) İnşallah bu sene de ilk çeyrekte gelecek olan, şu andaki görünen o, geçen yılın ortalamasına yakın bir şey bizim tahminimiz, onu bekliyoruz. Bu bir şeyi gösteriyor, Türkiye artık kabına inşallah sığmayacak. Seçime gidiyoruz, seçime gittiğimiz halde inşallah kabına sığmayacak."


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