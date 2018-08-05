- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ÇAMLICA CAMİİ İNŞAATINDA İNCELEMELERDE BULUNDU

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Harun UYANIK-İSTANBUL DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çamlıca Camii inşaatında incelemelerde bulundu. İnceleme öncesi polis ekipleri cami çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Erdoğan'a sağlık bakanı Dr. Fahrettin Koca, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy eşlik etti. İnceleme yaklaşık 2 saat sürdü. Erdoğan incelemenin ardından görevlilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.
Görüntü Dökümü:
EK GÖRÜNTÜ
-Fotoğraf çekilme
-Detaylar
GEÇİLEN GÖRÜNTÜ
-Camiden görüntü
-Güvenlik önlemleri
-Erdoğan'ın görüntüsü
-Araç hareketliliği
-Detaylar
05.08.2018 - 16.49 Haber Kodu : 180805097
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