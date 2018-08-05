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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ÇAMLICA CAMİİ İNŞAATINDA İNCELEMELERDE BULUNUYOR (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2018 15:20 | Son Güncelleme

  Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Harun UYANIK-İSTANBUL DHA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çamlıca Camii inşaatında incelemelerde bulunuyor.

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Harun UYANIK-İSTANBUL DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çamlıca Camii inşaatında incelemelerde bulunuyor. İnceleme öncesi polis ekipleri cami çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

Görüntü Dökümü:
-Camiden görüntü
-Güvenlik önlemleri
-Araç hareketliliği
-Detaylar

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