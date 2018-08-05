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Cumhurbaşkanı Erdoğan Çamlıca Camii inşaatında incelemelerde bulunuyor (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2018 16:24 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Çamlıca Camii inşaatında incelemelerde bulunuyor.

Ramazan EĞRİ-Harun UYANIK / İstanbul, (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Çamlıca Camii inşaatında incelemelerde bulunuyor. İnceleme öncesi polis ekipleri cami çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Erdoğan'a Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy eşlik ediyor.

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