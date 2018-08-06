HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çamlıca Kulesi'nde incelemelerde bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2018 14:41 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çamlıca Kulesi'nde incelemelerde bulundu

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapım çalışmaları devam eden Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi'nin inşaatında incelemelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan çıkarak Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi'ne geldi. Burada yaklaşık 1 saat incelemelerde bulunan Erdoğan, inşaat çalışmalarına ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

Erdoğan'a ziyareti sırasında Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, İstanbul Valisi Vasip Şahin ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal da eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, inşaat alanından ayrılırken, kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlarla bir süre sohbet ederek, çocuklara oyuncak hediye etti.

PARTNERBiz o zamanlar Almanya'daydık!Biz o zamanlar Almanya'daydık!
Polislerden UBER ve Scotty araçlarına yönelik uygulama! Ceza yağdıPolislerden UBER ve Scotty araçlarına yönelik uygulama! Ceza yağdı
Başkanın paylaşımı başpehlivanları kızdırdıBaşkanın paylaşımı başpehlivanları kızdırdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çamlıca kulesi inceleme

En Çok Okunan Haberler

Kiralık Aşk dizisinin Ozan'ı Oğuzhan Tükenmez hayatını kaybetti

Kiralık Aşk dizisinin Ozan'ı Oğuzhan Tükenmez hayatını kaybetti

Son dakika! İlker Tezer öldürüldü

Son dakika! İlker Tezer öldürüldü

Dolar ne kadar oldu? 6 Ağustos Pazatesi güncel dolar fiyatlarında son durum

Dolar ne kadar oldu? 6 Ağustos Pazatesi güncel dolar fiyatlarında son durum

İYİ Parti'de istifa depremi! Son dakika açıklama geldi

İYİ Parti'de istifa depremi! Son dakika açıklama geldi

TRT Çocuk’tan 'eşeğe tecavüz' iddialarının ardından açıklama: İftira

TRT Çocuk’tan 'eşeğe tecavüz' iddialarının ardından açıklama: İftira

'Pembe Panter' lakaplı Ayşe B.'nin fuhuş operasyonundan nasıl yakalandığı ortaya çıktı

'Pembe Panter' lakaplı Ayşe B.'nin fuhuş operasyonundan nasıl yakalandığı ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul'da linç girişimi! Çocuğunun kafasını demir bariyerlere vurdu

İstanbul'da linç girişimi! Çocuğunun kafasını demir bariyerlere vurdu

Bursa'da Suriyeli kadın cinayetinde zanlıların ifadeleri tüyler ürpertti

Bursa'da Suriyeli kadın cinayetinde zanlıların ifadeleri tüyler ürpertti

Adana'da 3.7 büyüklüğünde deprem

Adana'da 3.7 büyüklüğünde deprem

Polislerden UBER ve Scotty araçlarına yönelik uygulama! Ceza yağdı

Polislerden UBER ve Scotty araçlarına yönelik uygulama! Ceza yağdı

FETÖ'nün Emniyet İstihbarat hücresine yönelik iddianame hazır

FETÖ'nün Emniyet İstihbarat hücresine yönelik iddianame hazır

Son dakika! Şiyar-Rüstem kod adlı terörist Deniz Tali öldürüldü

Son dakika! Şiyar-Rüstem kod adlı terörist Deniz Tali öldürüldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.