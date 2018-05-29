Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayına katıldı

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce'nin iddialarına ilişkin, "Ben Pensilvanya'dan parti kurmak için izin almaya yönelecek kadar düşük bir siyasetçi değilim." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Habertürk, Show TV ve Bloomberg HT ortak yayınında, Veyis Ateş'in gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Erdoğan, vefat eden Prof. Dr. Semavi Eyice'ye Allah'tan rahmet dileyerek, Eyice'nin sanat tarihinde Türkiye'nin nadide ordinaryüs seviyesinde hocalarından ve İstanbul hayranı bir insan olduğunu söyledi. Prof. Dr. Semavi Eyice'yi, Belediye Başkanlığı döneminden bu yana tanıdığını aktaran Erdoğan, "20 gündür de maalesef makineye bağlı durumdaydı ama bugün rahmetli oldu. İnşallah ben de çarşamba günü öğle namazında cenazesi kalkacak, cenaze namazına katılmayı ben de planlıyorum. Her ne kadar o gün Milli Güvenlik Kurulu toplantımız varsa da cenazeye katılıp cenazeden sonra Ankara'ya Milli Güvenlik Kurulu'na yetişeceğim. Fatih Cami haziresine, inşallah defni gerçekleşecek. Kızlarıyla, torunuyla falan bu akşam görüşmemizi de yaptık." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muharrem İnce'nin iddialarına ilişkin soru üzerine, sözlerine şöyle devam etti: "Şimdi çok açık, net konuşuyorum ama açık net Sayın İnce'den cevap bekliyorum. Onun genel başkanının dürüstlüğü ortada. Dürüstlükle yakından, uzaktan alakası yok. Hatta ben sizden bu akşam bir şey daha isteyeceğim. O da şudur. Muharrem İnce'nin genel başkanına yönelik saygıyı aşan ifadeleri var. 'Bir kere girdin olmadı, iki kere girdin olmadı, üç kere girdin olmadı.' vesaire böyle sayan sayan tabii başı falan çok daha da ağır. Ben Pensilvanya'dan parti kurmak için izin almaya yönelecek kadar düşük bir siyasetçi değilim. Ben Gülen'i Belediye Başkanlığım döneminde ricai olarak tanıdım. Yüz yüze kendisiyle hayatımda iki veya üç kere görüştüm. Parti kurmak için, benim bu yoldaki dava arkadaşlarım, yol arkadaşlarım var. Biz onlarla görüşmelerimizi yaptık ve ondan sonra da adımımızı attık. Niçin Pensilvanya'dan izin alacağım ki? Eğer bunu ispat etmezse Muharrem İnce namerttir. Ben bu tür şeylerde konuştum mu ağır konuşurum. Ben madem ki Pensilvanya'ya gittim, kimle gittim bunu ispat etmesi lazım. Öyle hayal meyal şeyler istemem. Çıkıp bunu açıklayacak, açıklamazsa namerttir. Veyahut da çekilip gitsin. Kesinlikle böyle bir şey söz konusu değildir. Tayyip Erdoğan bir şeyi bir kere söyler altında da ezilip büzülmez. Öyle kalkıp sahnede el vurup savurmak bunlar kabadayılık işi değildir. Onun da dersini almak istiyorsa onun yeri bellidir. Bizim yanımızda biraz eğitim alması lazım."

- "Şahsımla ilgili yaptığı açıklama, tepeden tırnağa yalandır" Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muharrem İnce'nin daha önce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili eleştirilerinin ekrana gelmesi üzerine, İnce'nin kendi genel başkanını yerin dibine soktuğunu söyledi. Erdoğan, "Şimdi Cumhurbaşkanı adayı oldu. Onu takdim ederken hani diyor ya 'Muharrem İnce gel' ya kim bu Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı adayın ya. Onu bile çağırırken oraya genel başkan 'Muharrem İnce gel' sanki böyle yoldan geçen birisini çağırıyor. Şu anda Muharrem İnce'nin bir defa Kılıçdaroğlu'nun şahsındaki değeri bu. Ben milletin şahsında da değerinin ne olacağını benim milletim gayet iyi gösterecek. Zira şurada İnce kendi genel başkanına nasıl yaklaştığını çok açık net ortaya koyuyor. Genel Başkanına böyle yaklaşan bir insandan, bu ülkede Allah aşkına Cumhurbaşkanı olabilir mi? Cumhurbaşkanlığı makamını bu kadar küçük, bu kadar düşük gören bir genel başkandan da bu ülkede siyaset olur mu?" ifadelerini kullandı. Kendilerinin bu yolda emin adımlarla yürüdüğünü dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ama şahsımla ilgili yaptığı açıklama tepeden tırnağa yalandır. Nasıl ki hani bizim 85 koli Amerika'ya gönderdiğimiz evraklarla ilgili 'Gazete kupürüdür' ifadesini kullandı. Bunu Milli İstihbarat'tan gelin Milli İstihbarat'la bu işi görüşün ya da Adalet Bakanlığı'na bunu tevsik edin dememize rağmen şu ana kadar bir gelişme yok, bir belge yok. Kim söyledi bunu size, yok. Hadi açıkla kim söyledi, hangi Amerikalı yetkili söyledi? Amerika'nın Adalet Bakanı mı söyledi, oradan herhangi bir güvenlik yetkilisi mi söyledi, kim söyledi? Eğer sen Amerika'daki CHP'nin orada ofis başındaki adamı söylediyse, bununla söylüyorsan bunu, hepten iflas ettin. Açıkla, istihbarata mı açıklayacaksın, Adalet Bakanlığına mı açıklayacaksın, açıkla, Türkiye'yi karalama. Biz Adalet Bakanlığı olarak 85 koliyi Sayın Obama döneminde bunlara gönderdik." diye konuştu.

- "Güya kendisi öğretmenlik yapmış ama eğitimden bihaber" Erdoğan, gönderilen kolilerin içerisinde iddianamelerin olduğunu, bu belgelerin yanında bu iddianamelerin yansıdığı yazılı medyanın bazı görsellerinin de bulunduğunu belirterek, "Ama sen neyi neyle ispat edeceksin bunu söyle. Böyle bir şey yok ve hayatı bunların yalan, iftira ama bunlara en güzel cevabı, 24 Haziran'da benim milletim verecek." değerlendirmesinde bulundu. CHP'nin seçim beyannamesine değinen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bunların hepsi hayat, bunlar da yalan. Şimdi bugün konuşuyor ne diyor, 'Eğitim ücretsiz olacak' diyor. Şu anda eğitim-öğretim ücretli mi? Üniversite harcı yok, harç març kalktı. Kolejler falan bu işin dışında zaten, bitti. İlköğretim, ortaöğretim kitaplarını masaların üzerine koyuyor muyuz, ücretsiz olarak kitaplarını artık bütün yavrularımız alabiliyor mu? Alıyor. Bunlara devlet olarak ayrıca ilköğretimden itibaren burs veriyor muyuz? Veriyoruz. Ortaöğretimde göreve geldiğimde 45 liraydı burs. Şu anda burs 500 lirayı falan buldu. Güya kendisi öğretmenlik yapmış ama eğitimden bihaber. Neler olmuş Türkiye'de bu eğitim sektöründe bunu bilmiyor. Biz ne gibi adımlar atmışız ya çıkıyorsun meydanlara. Bu AK Parti iktidarı eğitimde neler yapmış, şunları bir incele, araştır, bak. Ne kadar derslik yapmış, ne kadar burs veriyor, lisans eğitiminde ne kadar burs veriyor, lisansüstünde ne kadar burs veriyor, doktorada ne kadar burs veriyor ayrıca ortaöğretimde ne kadar burs veriyor. Orada da annelere yardım yapıyoruz. Şunları bir incele. Kalkıyor diyorsun ki 'Eğitim-öğretim bedava olacak' zaten şu anda bedava, paralı değil ki. Devletin eğitim-öğretim sistemi ücretsizdir. Ondan sonra 'Şu kadar öğretmen alacağız.' Ya bir araştır bak, AK Parti iktidarında Milli Eğitim'e ne kadar öğretmen alındı ve sayı neydi nereye çıktı. Sürekli olarak kendini yenileyen bir eğitim-öğretim sistemi var. Bu öğretmenlerin adedi de ciddi manada bizim dönemimizde artmıştır ve artmaya da devam ediyor. Böyle kuru kuruya 'Şu kadar öğretmen alacağım.' demekle öğretmen alınmaz."