Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayına katıldı

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sen Kanal İstanbul gibi bir projeyi iptal edeceğim diyorsan senin bu ülkede hizmet aşkın diye bir şey yok, böyle bir derdin de yok ama bizim bu ülkede böyle bir derdimiz var. Biz bu Kanal İstanbul'u bir defa istesen de istemesen de yapacağız." dedi. Erdoğan, Star Tv ve NTV ortak yayınında, "Seçim Özel" programında Nazlı Çelik'in sorularını yanıtladı. Çelik'in, "Ellerinde olsa bizi de Menderes gibi bizi de darağacına çıkaracaklar dediniz. Bu ifade çok tartışıldı. Kime istinaden kurdunuz bu cümleyi?" sorusu üzerine Erdoğan, 15 Temmuz ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın ifadeye çağrılması olaylarını hatırlattı. Erdoğan, MİT Müsteşarı Fidan ile ilgili attıkları adımın arkasında da hedefin bu olduğunu dile getirerek, "Yani eğer MİT Müsteşarımızı bunlar alabilseydiler arkasından beni alacaklardı. Biz bunların hepsini dinlemelerden şuradan buradan hep gördük. Eğer o zaman şimdi şu anda içeride olan bazıları bunları açık ettiler. 17/25 Aralık süreci bunun en önemli adımı. Şu anda bunlar hep kaçak. FETÖ'cü yargı mensupları kaçak." diye konuştu.

FETÖ'cülere yönelik yurt dışı operasyonların hatırlatılması üzerine Erdoğan, yeni isimlerin yakalanabileceğini ifade etti. "FETÖ temizliği ne ölçüde tamamlandı?" şeklindeki soru üzerine Erdoğan, "Ciddi oranda bir temizlik oldu. Bitti mi derseniz, hayır." dedi. "Tehlike hala devam ediyor mu?" şeklindeki soru üzerine, Erdoğan, "Devam ediyor. Biz de bütün hassasiyetimizle bunların üzerine üzerine gidiyoruz. Herhalde her gün duyuyorsunuz, işte şu ilde şu kadar imam, şu ilde şu kadar bilmem ne filan. Operasyonlar devam ediyor. Çünkü bunlar, adeta metastaz yapmış. Her yere sızmışlar. Tabii içeriye girenlerin de süre içerisinde hep itirafları var. Bakıyorsunuz diyorlar ki 'Şurada şu var, bizi şu yönlendirdi, şu istikamet verdi.' Bazılarının kendi akrabaları içerisinde, kardeşleri içerisinde bu tür şeyler ortaya çıkıyor." diye konuştu. - Üçüncü havalimanının ismi "Üçüncü havalimanı için aklınızda isim var mı?" şeklindeki soruya Erdoğan, "Sen bir isim verir misin?" sorusuyla karşılık verdi. Gazeteci Nazlı Çelik'in, "Belki bir anket düzenleyebilirsiniz" şeklindeki ifadesi üzerine Erdoğan, "Olabilir. Onun için sabırlı olmakta fayda var. Mesafe alalım. Teklifler geliyor." dedi.

Çelik'in, "Atatürk Havalimanı ismi tutulabilir" şeklindeki ifadesi üzerine Erdoğan, "Atatürk Havalimanı, İstanbul'da vardı. Birçok yerde de zaten var. Şimdi olmayanı buraya vermek herhalde çok daha isabetli olur ve yeni yeni bazı isimlerle temayüz etmekte de fayda var. Bu noktada sabırlı olmakta yine ben fayda var diye düşünüyorum. Çünkü biz her işimizi istişare ile yaparız ve istişare bizim en önemli metodumuzdur. Millete danışılabilir veya bizim üst düzey bir istişare kurulu oluştururuz orada bu işin istişaresini yaparız. İlla her şeyde kamuoyuna, millete gitmek, her konuda doğru olmayabilir. Çünkü bu parti rastgele bir siyasi parti değil. Üst düzey istişari kurulları var. Bu kurullarda bunu olgunlaştırıp adımı da atabiliriz." diye konuştu. - "Kamu özel ortaklığı ile yaptığımız yatırımlarda da dünyada Türkiye örnektir" "Köprülerde ve Avrasya tünelinden geçsem de geçmesem de vatandaş köprü parasını ödüyor eleştirisi yapıyor. Sizce haklılık payı var mı bu eleştirilerin?" şeklindeki soru üzerine Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bence bu işin bir defa kim söylüyorsa, eleştiriyi kim yapıyorsa bu işlerden anlamıyor. Bütün bunların hesabını biz dört dörtlük yaptık. Yani dolardı, TL'ydi, bu konuda bizim bir sıkıntımız yok. Şu anda bizim attığımız bu adımlarla biz, buralardan geçen araçların akaryakıt yakışına, eğer elektrikli enerjiyle çalışıyorsa onlara varıncaya kadar hepsinin hesabı yapıldı. Buna göre de bu adımlar atıldı, atılıyor. Şimdi bunu konuşanların hiçbiri BOT (Yap-İşlet-Devret) nedir, kamu özel ortaklığı nedir bunlar bunu bilmiyor. Bunu bilmediği halde konuşuyorlar. Dedim ya demin bekara karı boşamak kolay. Hiç haberleri yok. İşte ne diyor? Üçüncü köprüyü Erdoğan yaptı, dördüncüyü de diyor İnce yapar. Senin dikili ağacın var mı bir yerde? Neyi yapıyorsun? Daha BOT ne... Zannediyor ki milli bütçeden yapılıyor. Milli bütçeden yapmadık biz bunları. Tam aksine bu dediğim sistemlerle yaptık ve bu kamu özel ortaklığı ile yaptığımız yatırımlarda da dünyada Türkiye örnektir. Yap işlet devret ile yaptıklarımızla Türkiye dünyada örnektir ama bunlar bunu bilmiyor ve ikide bir konuştukları şey, diyor, bütçede para yok neyle yapacak? Biz şu hastaneleri milli bütçeden mi yaptık?"

Şu anda 30 büyükşehirin tamamında şehir hastanelerini yapacaklarını ifade eden Erdoğan, bunların milli bütçeden yapılmadığını kaydetti. Erdoğan, "Zaten milli bütçeden yapmaya kalksaydık bunları başaramazdık. Bütün bunları biz kaynakları çeşitlendirerek yaptık. Kaynak çeşitlendirmesi nedir, bunu bunlar bilmez ama biz bu işi başardık. Havalimanları, 25 havalimanına biz biliyorsunuz bir o kadar daha ilave ettik, bunların da çoğunu yine aynı şekilde kamu özel ortaklığıyla yaptık. Milli bütçeden yapmadık. Şu anda onlara belli bir süre veriyoruz, diyelim ki 10 sene, 15 sene, belki 20 sene, yapacağımız ihaleyle bağlantılı o, o kadar süre o işletiyor, işlettikten sonra ne yapıyor tekrar devlete burayı teslim ediyor. Biz bunları yaptık, bunları geliştirdik. Bunun bunlardan haberi yok." diye konuştu. - Kanal İstanbul İnce'nin "Kanal İstanbul'u yaptırmam" dediğini hatırlatan Erdoğan, "Sen Kanal İstanbul gibi bir projeyi iptal edeceğim diyorsan senin bu ülkede hizmet aşkın diye bir şey yok, böyle bir derdin de yok ama bizim bu ülkede böyle bir derdimiz var. Biz bu Kanal İstanbul'u bir defa istesen de istemesen de yapacağız." diye konuştu.

Kanal İstanbul görüntülerini paylaşan Erdoğan, "Yaklaşık 45 kilometre uzunluğunda olan Kanal İstanbul'da her iki tarafında da gayet güzel iki şehir kuracağız ve bu aynı zamanda İstanbul'un yoğunluğunu buralara çekme olayıdır. Köprüler, her iki tarafta geçişler vesaire, bambaşka bir kanal oluyor ve dünyadaki mevcut Süveyş'di, Panama'ydı inşallah onları da geçecek, güzelliğiyle her şeyiyle geçecek. Bu 10 milyar Avro'nun üzerinde bir yatırım gerektirecek ama bu bizden çıkmayacak. Bu ihaleyi kim alırsa onda kalacak ve bu ihaleyi alan bunu belli bir süre işletecek. Belki bu 10 sene olacak, belki 15 sene olacak. Ne olacak 10 sene 15 sene çalıştırsın. Oradan elde ettiği gelirle de böylece Kanal İstanbul kendi kendini finanse etmiş olacak." diye konuştu. - Millet bahçeleri Erdoğan, üçüncü havalimanının 29 Ekim'de açılacağını kaydetti. Erdoğan, "İnşallah ben 29 Ekim'den önce zaten oraya ineceğim ve orada bir televizyon programı yapacağım." diye konuştu. Atatürk Havalimanı'na yapılacak Millet Bahçesi'nin yaklaşık 13 bin dönüm olacağını dile getiren Erdoğan, Millet Bahçesi'nin Central Park'ın üç buçuk, High Park'ın dört-beş katı büyüklüğünde olacağını ifade etti.

Projenin üzerinde çalışıldığını ve daha da geliştirileceğini dile getiren Erdoğan, "29 Ekim, biz öbür tarafı açıyoruz, yılda 90 milyon yolcunun gidip geleceği bir havalimanı oluyor ve 2023'te bu sayı 150 milyona çıkıyor. Diyorlar ki biz buna karşıyız. Düşünebiliyor musunuz? Kılıçdaroğlu, Sabiha Gökçen niye yapıldı diyor? Ben yapmadım Sabiha Gökçen'i bizden öncekiler yaptı. Bizden öncekiler yaptı ama kötü mü oldu? Biz aldık, onlar işletemedi, biz geldik, işlettik, bırak işletmeyi Sabiha Gökçen yetmedi. Yetmedi, biz oraya şimdi yeni terminal binaları yaptık ve bir de yeni pist yapıyoruz. Bunların dikili ağacı yok. Bu CHP zihniyeti budur. Bunlar anlamazlar. Bunlar yeni bir şeyler yapalım da bu ülke ayağa kalksın, böyle bir dertleri yok. İşte şimdi Sabiha Gökçen, Anadolu yakasında, öbür tarafta üçüncü havalimanımız, bunlarla beraber dünyaya cevap vereceğiz ve 2023'te bir numaralı havalimanı bizim üçüncü havalimanı olacak. Şimdi de ilk üçün içinde olacak." Millet Bahçeleri projesinin yalnızca Atatürk Havalimanı'nı kapsamadığını da dile getiren Erdoğan, şöyle dedi:

"İstanbul'da bir Atatürk Havalimanı, Başakşehir, Maslak, Pendik, Bakırköy. Bunun dışında Ankara'da mevcut Atatürk Kültür Merkezi alanını buna dönüştüreceğiz. İzmir'de aynı şekilde. Eskişehir Stadı, yeni stat yaptık biliyorsunuz, eski stadın yerini Millet Bahçesi'ne dönüştürüyoruz. Bursa'da yine eski stadı şimdi yine Millet Bahçesi'ne dönüştürüyoruz. Trabzon'da Hüseyin Avni Aker'i aynı şekilde. Yenisini yaptık dolayısıyla yenilerinin yapılmasıyla eskilerini Millet Bahçesi'ne dönüştürüyoruz. Nerede yaptıysak hepsini." - AB ile ilgili ilişkiler Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile AB arasındaki ilişkileri konusundaki soru üzerine, Türkiye'nin Avrupa Birliğine (AB) karşı üzerine düşen görevlerin hepsini harfiyen yerine getirdiğini fakat AB'nin kendine düşen görevleri yapmadığını söyledi. Erdoğan, şöyle konuştu: "Şu ana kadar 15 fasıl noktasında... Eskiden aç kapa vardı. Şimdi bunlar maalesef sadece aç ama kapa yok. Şimdi bizim tabii bunlar nereye kadar sürer, bilemem ama biz iyi niyetle bu işi götüreceğiz ve iyi niyetle götürmek suretiyle de adımlarımızı atacağız. Tabii Başbakanlığım döneminde, Schröder Almanya Şansölyesi olduğu dönemde, Chirac Fransa'nın başında olduğu dönemde onlar liderler zirvesine bizleri hep davet ederlerdi. Fakat Sarkozy ve Merkel göreve geldikten sonra bunlar ne yazık ki bizleri davet etmez oldular. Tabii bu aslında tıkanıklığın ilk adımlarıydı. Niye böyle bir şeyi başlattılar anlamak mümkün değil. Peki şimdi Sarkozy diye birisi kaldı mı? Yok, gitti. Merkel'in bu noktada bu işi Macron'la -ben Macron'a da bunu söyledim- toparlaması lazım. Eğer Türkiye'ye karşı bir iyi niyetleri varsa bunu çözmeleri lazım. Aksi takdirde biz çözüm noktası arayacağız. Bu çözüm illa da Avrupa Birliği'nde olur diye bir şey yok."

"Nasıl bir çözüm noktası mesela?" şeklindeki soru üzerine Erdoğan, "Onu daha sonra açıklayalım. Çünkü biz Avrupa Birliğine dediysek yaptık ama onlar dediklerini yapmadılar. Bakın Avrupa birçok ülkesiyle oralarda bir seçim kampanyası sürecinde PKK'ya müsaade ediyorlar, HDP'ye müsaade ediyorlar. Diğerlerinin ismini anmayayım. Hepsine müsaade ediyorlar ama AK Parti'ye, AK Parti'nin bakanlarına, oralarda faaliyet gösterme müsaadesi vermiyorlar. Şimdi aynı şeyi yine yapıyorlar. Nasıl bir demokrasi bu? Yani PKK'ya gösteri yapma müsaadesi veriyorsun, HDP'ye veriyorsun, Türkiye'den kaçmış olan teröristlere müsaade ediyorsun. Ama AK Parti'ye müsaade etmiyorsun. Kusura bakma." ifadelerini kullandı. Erdoğan, bedelli askerlik konusunda "Seçim sonrası bunları Genel Kurmay, Milli Savunma oturacağız, konuşacağız. Gerçekten 'böyle bir şeyin olması uygundur' diyorlarsa hiç bu noktada tereddüdümüz olmaz, önünü açarız." dedi.

\ - "Fenerbahçe çok daha güçlü ama tecrübenin de hakim olduğu bir yapıyla devam eder"

Fenerbahçe Kulübü'ndeki Olağan Genel Kurulu'na ilişkin bir soru üzerine Erdoğan, "En ideali, alışılmış olan şey, hayırlı olsun demektir. Yani gönlüm bu noktada ideal bir yönetimin iş başına gelmesidir. Ama burada tabii tecrübe çok çok önemli. Temenni ederim ki inşallah bu kongreyle birlikte Fenerbahçe yeni bir sürece çok daha diri, çok daha güçlü ama tecrübenin de hakim olduğu bir yapıyla devam eder." değerlendirmesini yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yorgun musunuz?" şeklindeki soruyu, "Değilim dersem inanacak mısınız? Değilim tabii. Yorgun olsam zaten bırakırım bu işi. Ama yorgun değilim. Çalıştıkça dedim ya, Neşet Ertaş'ın güzel bir sözü var; 'Aşkınan koşan yorulmaz'. Biz aşkınan koşuyoruz, yorulmayız." şeklinde yanıtladı. Seçim süreci içinde çok fazla spor yapamadığını ifade eden Erdoğan, "Ama seçim sürecinin dışında haftada üç gün sporum var. Daha çok kış mevsiminde aletli, onlarla yapıyorum. Ama yaz mevsimine girince açık sahada arkadaşlarımla beraber futbol, basketbol, bunları yapıyorum. Ayrıca bize enerji, dinçlik veriyor. Bu noktada iyi de ekibim var. Ekibimle beraber bu işi yürütüyoruz." dedi.