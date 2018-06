Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayına katıldı

"FETÖ temizliği ne ölçüde tamamlandı?" şeklindeki soru üzerine Erdoğan, "Ciddi oranda bir temizlik oldu. Bitti mi derseniz, hayır." dedi. "Tehlike hala devam ediyor mu?" şeklindeki soru üzerine, Erdoğan, "Devam ediyor. Biz de bütün hassasiyetimizle bunların üzerine üzerine gidiyoruz. Herhalde her gün duyuyorsunuz, işte şu ilde şu kadar imam, şu ilde şu kadar bilmem ne filan. Operasyonlar devam ediyor. Çünkü bunlar, adeta metastaz yapmış. Her yere sızmışlar. Tabii içeriye girenlerin de süre içerisinde hep itirafları var. Bakıyorsunuz diyorlar ki 'Şurada şu var, bizi şu yönlendirdi, şu istikamet verdi.' Bazılarının kendi akrabaları içerisinde, kardeşleri içerisinde bu tür şeyler ortaya çıkıyor." diye konuştu.

Çelik'in, "Atatürk Havalimanı ismi tutulabilir" şeklindeki ifadesi üzerine Erdoğan, "Atatürk Havalimanı, İstanbul'da vardı. Birçok yerde de zaten var. Şimdi olmayanı buraya vermek herhalde çok daha isabetli olur ve yeni yeni bazı isimlerle temayüz etmekte de fayda var. Bu noktada sabırlı olmakta yine ben fayda var diye düşünüyorum. Çünkü biz her işimizi istişare ile yaparız ve istişare bizim en önemli metodumuzdur. Millete danışılabilir veya bizim üst düzey bir istişare kurulu oluştururuz orada bu işin istişaresini yaparız. İlla her şeyde kamuoyuna, millete gitmek, her konuda doğru olmayabilir. Çünkü bu parti rastgele bir siyasi parti değil. Üst düzey istişari kurulları var. Bu kurullarda bunu olgunlaştırıp adımı da atabiliriz." diye konuştu.

- "Kamu özel ortaklığı ile yaptığımız yatırımlarda da dünyada Türkiye örnektir"

"Köprülerde ve Avrasya tünelinden geçsem de geçmesem de vatandaş köprü parasını ödüyor eleştirisi yapıyor. Sizce haklılık payı var mı bu eleştirilerin?" şeklindeki soru üzerine Erdoğan, şunları kaydetti: