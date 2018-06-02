Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayına katıldı

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "(Selahattin Demirtaş) Şimdi mesele içeride olan kişi tutmuş cumhurbaşkanlığına aday oluyor. Hangi yüzle aday oluyorsun be, hangi yüzle? CHP'nin adayı kalkıyor, onu gidiyor ziyaret ediyor. Onların bu ülkeye vereceği bir şey yok. Kimi ziyaret etmeye gidiyorsun? Ben şahsen Diyarbakır'daki 53 vatandaşımın ölümü olayını hala hazmedemiyorum. Ben bunu benim Kürt kardeşlerimin de hazmetmediğine kesinlikle inanıyorum. İnanıyorum ki, bu seçimlerde oyunu adil bir şekilde, demokratik bir şekilde, hak ve özgürlüklere saygısı olan Kürt kardeşlerim de bunlara sandıkta HDP'ye gereken dersi verecektir." dedi. Erdoğan, Star TV ve NTV ortak canlı yayınında Seçim Özel programında Nazlı Çelik'in gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ile AK Parti'nin yaptığı Cumhur İttifakında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin oynadığı role ilişkin soruya Erdoğan, bu ittifakın daha uzun bir yolculuk olmasını dilediklerini belirterek, daha işin başında olduklarını ve güzel bir sürecin işlediğini söyledi.

24 Haziran sonrasında da bunun devam etmesi temennisinde bulunan Erdoğan, "Çok iyi kenetlenmemiz lazım. MHP'nin bize, bizim MHP'ye ihtiyacımız var ve buradaki dayanışmamızın getirisi Türkiye Cumhuriyetine'dir, Türk milletinedir. Bunu bizim başarıyla sürdürmemiz lazım. Eğer basit bir kırılma noktasında Allah göstermesin bir yanlış olursa, burada ülkemiz kaybeder, milletimiz kaybeder. Dolayısıyla bizim buradaki bu ittifakın içerisinde malum AK Parti, MHP ve BBP olarak üç parti varız. Biz tabi olayı bir 'cumhur' mantığında tekil hale getirdik. Adını da 'Cumhur İttifakı' koyduk. Şimdi bu Cumhur İttifakını bizim güçlü bir şekilde güçlendirerek sürdürmemiz lazım." diye konuştu. MHP'li milletvekillerinin bakanlar kurulunda ve başkan yardımcılığında yer almasına ilişkin soruya Erdoğan, bunu meclis aritmetiğinin belirleyeceğini şu anda böyle bir şeyin söz konusu olmadığını ifade etti. "Belki tamamı dışarıdan oluşabilecek bir kabine olabilir." diyen Erdoğan, "Ama sayı buna elveriyorsa o zaman parlamento içinden de buraya bazı arkadaşları bakan olarak almak mümkün olacaktır. Bütün mesele şimdi bizim parlamentoyu güçlü kılmamız, orada iyi bir sayıya ulaşmamız halinde oradan AK Partili arkadaşlarımız da MHP'li arkadaşlarımız da böyle bir kabinenin içerisinde yer alabilirler." değerlendirmesini yaptı.

MHP ile ortak miting yapılması sorusuna Erdoğan, "Şu anda henüz arkadaşlarımız görüşüyorlar ama MHP ortak mitinge zannediyorum pek sıcak bakmıyor. Eğer sıcak bakarsa memnuniyetle ortak miting yapabilir." yanıtını verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'un geçmişten bu yana hep kendi seçim bölgesi olması sebebiyle çok önemli olduğunu dile getirerek, "Aynı zamanda Ankara'da ilçe mitingleri yapacağım oraları dolaşacağım. Tabii aynı şekilde Sayın Başbakanım Binali beyin İzmir'de ağırlıklı bir çalışması olacak. Bütün bunlarla beraber istiyoruz ki, gidilmedik yer bırakmayalım, ortaya çok iyi bir performans koyalım. Bu performansla da inşallah seçimi başarılı bir şekilde neticelendirelim." ifadelerini kullandı. - "Kürt kardeşlerim sandıkta HDP'ye gereken dersi verecektir" "Çözüm süreci, hendek operasyonları ve HDP'li belediyelere kayyum atanması gibi olayların bölgedeki muhafazakar Kürt seçmenin AK Partiye olan sadakatine" ilişkin soru üzerine Erdoğan, şunları söyledi: "Bunda hiçbir endişem yok, hiçbir sıkıntı yok. Çünkü ben Türk kardeşlerimin temsilcisi olduğum kadar Kürt kardeşlerimin de temsilciyim. Onların haklarını bugüne kadar ben HDP'nin savunmadığı kadarıyla savundum. HDP'nin bölgeye ve Kürt vatandaşlarıma verdiği bir şey var mı? Ret, inkar, bütün bunları ortadan kaldıran kim, bütün bu asimilasyonları ortadan kaldıran kim? Biz kaldırdık. Biz bunlara meydan okuduk. Onlar bunları ne yazık ki, savunur durumdaydılar. Biz inkar politikalarına da ret politikalarına da bunların hepsine meydan okuduk ve bunları kaldırdık. Şimdi yeni bir adım atıyoruz. Nedir? Bölgenin fiziki noktada geldiği durumu herhalde benim Kürt kardeşlerim görüyor dimi. Bütün oraları bunlar yakıp yıkmadı mı? O çukurları bunlar yapmadı mı? Şimdi mesele içeride olan kişi tutmuş cumhurbaşkanlığına aday oluyor. Hangi yüzle aday oluyorsun be hangi yüzle?

CHP'nin adayı kalkıyor, onu gidiyor ziyaret ediyor. Onların bu ülkeye vereceği bir şey yok. Kimi ziyaret etmeye gidiyorsun? Diyarbakır'da benim 53 tane Kürt kardeşimin ölümüne neden olan kişiyi mi ziyaret etmeye gidiyorsun? Orada Yasin Börü gibi yavrumuzu şehit eden kişiyi mi ziyaret etmeye gidiyorsun? Böyle bir mantık, böyle bir anlayış olur mu? İşte şu andaki cumhurbaşkanı adaylarının bizim dışımızda hepsinin söylediği tek söz var. Nedir? 'Dışarı çıkmalı ve dışarıda faaliyetini sürdürmeli.' Millilik, yerlilik, adalet anlayışı bu. Demokrasi bu değil, siyaset bu değil. Bu ülkeyi yakıp yıkacak, ondan sonra da buna 'çık faaliyetini de istediğin gibi sürdür' diyeceksin. Böyle bir şey olamaz. Ben bu noktada adaletin bir an önce tecellisiyle adaletin bunlara gereken dersi vereceğine de inanıyorum. Bu kadar bu iş kolay değil. Ben şahsen Diyarbakır'daki 53 vatandaşımın ölümü olayını hala hazmedemiyorum. Ben bunu benim Kürt kardeşlerimin de hazmetmediğine kesinlikle inanıyorum. Bir defa burada yollar ciddi manada ayrılıyor. İnanıyorum ki, bu seçimlerde oyunu adil bir şekilde, demokratik bir şekilde, hak ve özgürlüklere saygısı olan Kürt kardeşlerim de bunlara sandıkta HDP'ye gereken dersi verecektir."

- "Akıncı taarruz insansız hava aracı, bunu biz yapıyoruz" Savunma sanayinin yerli ve milli olmasına ilişkin soru üzerine Erdoğan, şu anda yüzde yüz milli denemeyeceğini, yüzde 20'den yüzde 65'e çıktığını söyledi. Savunma sanayisinde ihtiyaç olunan her silah ve mühimmatı üretir hale geldiklerini vurgulayan Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Şu gördüğünüz insansız savaş jetimiz. Yani yıl sonu veya önümüzdeki yılbaşı gibi... Akıncı taarruz insansız hava aracı, bunu biz yapıyoruz. Bunun yanında tabii silahlı insansız hava aracı SİHA'da, dünyada ilk 6 ülkeden biriyiz. Bunda da çok iyi gidiyoruz. Milli akıllı bombalar üretir hale gedik. Bu da bizim için çok çok önemli. Vermiyorlar bize. Stratejik ortaklarımız şunlar bunlar hikaye, vermiyorlar. Hep bizi oyaladılar, aldattılar. YPG'ye 5 bin tır silah gönderdiler, mühimmat gönderdiler. Ben bunları Sayın Trump'a söyledim. 'Nasıl olur?' dedi. Aldı beni sağır bir odaya götürdü. Sağır odada generallerini çağırdı. 'Ben ekonomiyi bu kadar düzeltmeye çalışıyorum, peki bu ne?' dedi. O zaman bin 250 tır gelmişti. Ne dediler biliyor musunuz? 'Biz bunların hepsinin seri numaralarını alıyoruz. Savaş bittikten sonra biz bunları toplayacağız.' Kendilerine dedim ki, 'Irak harekatında da o zaman Bush vardı. Aynı şeyi bana Bush söyledi dedim. Ama daha sonra ne yazık ki, Amerika'nın bütün bu silah ve mühimmatı Kuzey Irak'ta kaldı. Hatta bunların bir kısmını da biz aldık. PKK'nın elinde kaldı o silahlar. Biz onlardan aldık. F-35'ler noktasında biz paramızı ödüyoruz. Şu anda testler yapılıyor, pilotlarımız orada. Biz şu anda sözleşmemize sadığız. Uluslararası bir hukuk var. Uluslararası hukukun gereği neyse biz de o hukuk mekanizmasını tabi ki çalıştırırız. Ama şimdi Amerika vermedi diye biz bunu başka yerden daha gelişmişini veya farklısını elde edemeyiz diye bir şey yok. Artık dünya değişti. Alternatifler çok. Hangi ülkede ne olur falan bunları konuşmamıza hiç gerek yok ama rahatız biz. Biz diyoruz ki Amerika bizim stratejik ortağımız. Stratejik ortağımız olarak Amerika bize başka bir kapıyı çal dememesi lazım. Senato şöyle demiş, böyle demiş. Bizi senato falan ilgilendirmiyor. Bizi ilgilendiren tek şey var. Ben Amerika'nın başkanıyla bunu görüştüm mü? Görüştüm. Heyetler arası toplantımızda bunları konuştuk mu? Konuştuk. Eğer biz stratejik ve model ortaksak Amerika bize burada herhangi bir hukuki yanlış yapmamalı."

- "15 Temmuz'un arkasında hangi karanlık eller var?" FETÖ meselesinde Amerika'nın Türkiye'ye verilen sözü yerine getirmediğine dikkati çeken Erdoğan, "Bu adam yargıyla orada içeride tutulan birisi değil. Rahatlıkla hemen deport edilebilir ama yargı kararıyla şu anda tutuklu. Arada böyle bir fark var. Şimdi bizden istiyor ama tamam da yargı kararı var. Yargı kararıyla bu içeride ve şu anda mahkeme süreci devam ediyor. Ama sen FETÖ'yü hiç böyle bir yargı süreci yok, herhangi bir şeysi yok, 'deport edin bunu gönderin bize, verin' diyorum, siz bize vermiyorsunuz. O zaman ben diyorum ki Türkiye'deki 15 Temmuz 'un arkasında hangi karanlık eller var?" diye konuştu. - "Rusya'yla ilişkiler çok daha olumlu istikamette gelişecektir" Rusya'yla Türkiye arasındaki ikili ilişkilerin ne yönde ilerlediği sorusuna Erdoğan, Putin'le olan süreçte FETÖ'cülerin Rusya'yla bir uçak krizi yaşattıklarını fakat buna rağmen ilişkilerini çabuk toparladıklarını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'yla Türkiye'nin stratejik bağımlılığı olduğuna işaret ederek, şöyle devam etti: