Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayına katıldı

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin "Kanal İstanbul'u yaptırmayacağım" söylemlerine değinen Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"(Buna ihtiyaç yok) diyor. Ne getirip, ne götürdüğünden haberi yok. Bugün Süveyş Kanalı'nın 40 milyar dolar, kanaldan geliri var. Panama'nın yine ona benzer güçlü bir kaynağı var. Biz burada önemli bir adım atıyoruz. Her şeyden önce Kanal İstanbul stratejiktir. Çünkü Boğaz, her an bir tehdidin altındadır. Bunu bir Romen tankeri ile Haydarpaşa'da yaşamıştık. Bu defa bir tarihi yalıda oldu.

Kanal İstanbul'un her iki yanını, adeta İstanbul'un rezerv alanları olarak, farklı bir mimari ile inşa edeceğiz. İstanbul'un değişik yerlerindeki uygunsuz binaları, bunların arzu edenlerini buraya taşıma imkanımız olacak. 45 kilometre uzunluğundaki bu kanal, İstanbul'un güzelliğine farklı bir güzellik daha katacak. Bir de marka olacak. Dünyada anılır hale gelecek."

Muhalefetin Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne, Marmaray'a, Avrasya Tüneli'ne de karşı çıktığını hatırlatan Erdoğan, "Bunlar hiçbir hayırlı işe 'evet' demezler. Aynı şekilde İstanbul Üniversitesi'nin ikiye bölünmesinde yine ortaya çıktılar. Bu kafa, eski komünist kafası. Bunlarla fazla kafayı yormamak lazım." ifadelerini kullandı.