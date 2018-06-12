Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayına katıldı

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin "kıraathane" eleştirilerine ilişkin, "Burada senin sadece takdir etmen gerekir. O bunu demiyor, bunu hemen kumarhaneye benzetiyor. Çünkü kendileri hep oralarda hayat geçirdiler. Oralarda iskambil, oralarda zar attılar, oralarda okey taşlarıyla haşır neşir oldular. Şimdi buraları da zannediyor öyle. Kıraathane okuma yeri demektir. Bu ismi bilhassa seçtim, çünkü eskiden vardı." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bağlarbaşı Kültür Merkezi'nde düzenlenen TGRT Haber, Beyaz TV, TVNet, Akit TV ortak yayınında, gündeme ilişkin soruları cevapladı. "Yapılanın yıkılacak olması bir vaat mi sizce?" sorusu üzerine Erdoğan, iktidara geldiklerinden bu yana yaptıklarının ortada olduğunu, yapacaklarını vadederken milletin kendilerine inandığını söyledi. Ama muhalefetin böyle bir durumunun söz konusu olmadığını ifade eden Erdoğan, "Sağlıksız ifadeler. Ne diyor? 'Yüksek hızlı treni durduracağım. Bu, Sivas'ta göçü arttırır' diyor. Bunun mantıki, akli hiçbir izahı olabilir mi? Bu, Sivaslı kardeşlerimi isyan ettirir. 'Devlet bana yüksek hızlı treni getirecek, sen bunun önünü keseceksin. Parçalarlar, bunun hiç şakası yok." diye konuştu.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin "Kanal İstanbul'u yaptırmayacağım" söylemlerine değinen Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti: "(Buna ihtiyaç yok) diyor. Ne getirip, ne götürdüğünden haberi yok. Bugün Süveyş Kanalı'nın 40 milyar dolar, kanaldan geliri var. Panama'nın yine ona benzer güçlü bir kaynağı var. Biz burada önemli bir adım atıyoruz. Her şeyden önce Kanal İstanbul stratejiktir. Çünkü Boğaz, her an bir tehdidin altındadır. Bunu bir Romen tankeri ile Haydarpaşa'da yaşamıştık. Bu defa bir tarihi yalıda oldu. Kanal İstanbul'un her iki yanını, adeta İstanbul'un rezerv alanları olarak, farklı bir mimari ile inşa edeceğiz. İstanbul'un değişik yerlerindeki uygunsuz binaları, bunların arzu edenlerini buraya taşıma imkanımız olacak. 45 kilometre uzunluğundaki bu kanal, İstanbul'un güzelliğine farklı bir güzellik daha katacak. Bir de marka olacak. Dünyada anılır hale gelecek." Muhalefetin Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne, Marmaray'a, Avrasya Tüneli'ne de karşı çıktığını hatırlatan Erdoğan, "Bunlar hiçbir hayırlı işe 'evet' demezler. Aynı şekilde İstanbul Üniversitesi'nin ikiye bölünmesinde yine ortaya çıktılar. Bu kafa, eski komünist kafası. Bunlarla fazla kafayı yormamak lazım." ifadelerini kullandı.

\ - "Sen kimsin de neyi kaldırıyorsun?" TİKA'nın ve AFAD'ın kaldırılacağı söylemlerine değinen Erdoğan, "Sen kimsin de neyi kaldırıyorsun? AFAD'ın yaptığı işlerden, hayırlardan haberin var mı? Ötür tarafta TİKA nerede tarihi eserlerimiz varsa bu tarihi eserlerimizi rölöve ediyor, ayağa kaldırıyor. Sen 'bunları yok edeceğim' diyorsun. Benim milletim bu ifadeyi kullanan insanlara, bu ülkede Cumhurbaşkanlığı yetkisi verir mi? Bunlar benim milletimi, gaflet için de mi zannediyorlar? Biz dünyaya AFAD, TİKA, Kızılay ile meydan okuyoruz. Bunlar ise bu kurumlarımızı kapatmaktan söz ediyor." değerlendirmesinde bulundu. Emekliye bayram ikramiyesini getirdiklerini hatırlatan Erdoğan, şunları söyledi: "Diyor ki 'onu biz vadetmiştik.'. Vaat ettiysen yap. Ama biz şu anda Sayın Başbakan ve Maliye ile konuştuk. Siz bunu yapar mıyız? Yaparız. O zaman 'her iki bayramda da biner lira vereceğiz' dedik. Bu para verilmeye başlandı. Bugün Bursa'da sordum aldınız mı paralarınızı diye? Peki Bay Kemal, sen nasıl soracaksın? Diyebilecek misin 'aldınız mı paranızı?'. Kesinti dedikleri şu, bir aileye veriliyor bu para. Bir kişiye değil. Dolayısıyla bu ailenin içinde eş, çocuklar, hepsine..."

\ - "Edebi bir kenara bıraksam" Kıraathane projesi ve "kek" tartışmalarına ilişkin soru üzerine Erdoğan, Bağlarbaşı Kültür Merkezi'nin, Millet Kıraathanesi konseptine uygun bir yer olduğunu dile getirdi. Zeytinburnu'nda ziyaret ettikleri kıraathane modelinin, ilçelere göre değişeceğini, 100, 200, 400, 600, 800 metrekarelik yerlerin yapılacağını anlatan Erdoğan, projeler üzerinde mimarların çalıştığını, bu hafta içinde veya bayrama kadar projelerin biteceğini söyledi. Erdoğan, kıraathane projesini, kızı yurt dışında okurken gittiği kütüphane modelinden esinlendiğini, çalışmak için ideal ve huzurlu olan bu kütüphanelerde çay ve kekin ücretsiz ikram edildiğini aktardı. CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İnce'nin bu kıraathane projelerine adeta "kumarhane" dediğini aktaran Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bir taraftan da 'Bu, işsizliğin alametidir' diyor. Edebi bir kenara bıraksam, buna söyleyeceğim laf çok ağır olur. Şurada çocukların hali ortada. Herkes çayını içiyor. Bir taraftan dersini çalışıyor. Bunların büyük kısmı üniversite adayı. İnternet de var. Burada senin sadece takdir etmen gerekir. O bunu demiyor, bunu hemen kumarhaneye benzetiyor. Çünkü kendileri hep oralarda hayat geçirdiler. Oralarda iskambil, oralarda zar attılar, oralarda okey taşlarıyla haşır neşir oldular. Şimdi buraları da zannediyor öyle. Kıraathane okuma yeri demektir. Bu ismi bilhassa seçtim, çünkü eskiden vardı."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kıraathaneyi Millet Kıraathanesi olarak hayata geçirip, gençleri kafelerden kurtarmayı hedeflediklerini söyledi. Kıraathanelerde de internetin olacağını aktaran Erdoğan, "Ama diğer internet kafelerde farklı şeyler yapılıyor. Bir nevi uyuşturucu olayı. Uyuşturucuyla mücadelenin önemli yerlerinden bir tanesidir oralar. Türkiye'de bizim uyuşturucuyla mücadelede en önemli adımları atmamız gereken yerlerden birisi oralardır. İçişleri Bakanlığımızın büyük bir mücadelesi var ama yeterli değil. Gençliğimizi elden kaçırıyoruz. Kaçırmamak için ne gerekiyorsa bunu yapmamız lazım. Millet Kıraathaneleri bunun önünü açacak, onlara zihinsel, fikri derinlik kazandıracak." diye konuştu. \ - 12 milyon metrekarelik Millet Bahçesi Millet Bahçeleri'nde planlanan konsepte ilişkin bilgi veren Erdoğan, bu projeyle ilgili ilk etapta atacakları adımın, eski stadyumları Millet Bahçeleri'ne dönüştürmek olduğunu belirtti. İstanbul'da Atatürk Havalimanı'nı, yeni havalimanı ile değiştireceklerini, 29 Ekim'de yeni havalimanını açacaklarını hatırlatan Erdoğan, 29 Ekim'e kadar Atatürk Havalimanı ile ilgili proje çalışmalarına başlayacaklarını söyledi.