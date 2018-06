Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayına katıldı

- "Bir gece ansızın gelebiliriz"

"Kandil'deki son durum nedir? Seçimlerden önce mi olur sonra mı? Bir de muhalefet bunun seçim argümanı olarak kullanıldığını ifade diyor. Ne diyorsunuz?" şeklindeki sorulması üzerine Erdoğan, şunları söyledi:

"Kandil'de kimse yok' diyor. Kandil'de kimsenin olmadığını neye dayanarak söylüyor? Burada bir şey çıkıyor ortaya. (Bilgi geliyor) Bilgi geliyor kesin. Bugün demek ki beraber yaptıkları kişiler onlara sufle ediyorlar. Biliyorlar ve orada kimse yok. Tamam da Türkiye'nin şu anda istihbaratı, her şeyi orada ne olup olmadığını bilmiyor mu? 20 uçakla orada biz tamamıyla ciddi manadaki koordinatlarını aldığımız hedefleri vurduk. Bunlar sıradan hedefler değildi. Aynı şekilde Kandil'in bir benzeri neresidir? Sincar'dır. Aynı durum Sincar için her an geçerlidir."

"En geniş hedefimiz bütün Irak kırsalından bütün PKK'yı temizlemek midir?" sorusuna ise Erdoğan, "Bizim için tehdit oluşturan her yer." cevabını verdi.

Erdoğan, operasyonun zamanlamasına ilişkin soruya da bunun söylenmeyeceğini belirterek, "Bir gece ansızın gelebiliriz, vurabiliriz. Söylenerek, burada davul, zurnayla olacak iş değil." ifadelerini kullandı.