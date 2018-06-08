Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ben meydanlarda terörü anlatıyorum. O (İnce) ise terörle mücadele eden bir kahraman komutanın üzerine gidiyor. Aramızdaki fark bu." dedi. Erdoğan, Kanal D ve CNN Türk ortak yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı ve değerlendirmelerde bulundu. Mitinglerin yapıldığı meydanları nasıl gördüğü ve seçimin ilk turda tamamlanacağı yönünde bir izleniminin oluşup oluşmadığına ilişkin soru üzerine Erdoğan, şu anda meydanların ısınmaya başladığını, bugün Mersin, Tarsus ve Hatay'da bulunduğunu, oralarda farklı bir heyecan yaşadığını söyledi. Erdoğan, bugün hava sıcaklıklarının yüksek olmasına rağmen vatandaşların sabrettiğini de belirtti. Ardından Ankara'ya geldiğini anlatan Erdoğan, "Külliye'nin içinde yeni bir sergi, çok amaçlı, salonu muhtarlarımızla açtık. 2 bin 500'e yakın muhtarımıza bu akşam iftar verdik." ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugüne kadar muhtarlarla periyodik görüşmeler yaptığını anımsatarak, "Onlara hitabım, onlarla Kış Bahçesi'ndeki 400 kişilik iftar sofralarımız oluyordu. Burada bugün zirve yaptı ve 47'inci toplantımız oldu. Onların mahallesinde veya köyünde ihtiyaçları, sıkıntıları neyse bunların hepsini hazırlanan forma dolduruyorlar." diye konuştu.

İçişleri Bakanlığı'nın bunlara yönelik kurduğu birimde toplandığını, daha sonra ilgili bakanlıklarla görüşmeler yapılarak bu sorunların çözümü üzerine gidildiğini vurgulayan Erdoğan, "Bugün de yine aynı şekilde bu formlar dağıtıldı. Muhtarlarımız bu formları doldurmak suretiyle toplandı, ilgili birimlere gönderiliyor ve 'Muhtarlar Daire Başkanlığı' adı altında bu çalışmalar sürdürülüyor." ifadesini kullandı. Erdoğan, meydanlarda bugünkü havaya işaret ederek artık vatandaşın seçimin havasına tam manasıyla girdiğine dikkati çekti. Yarın da Kayseri'de bulunacağını ve çok coşkulu bir mitingin olacağına inandığını vurgulayan Erdoğan, "Kayseri mitingiyle artık bu trend iyice yükselecek." dedi. Erdoğan, ayrıca Kayseri'den Nevşehir'e geçeceğini de bildirdi. - Erdoğan'dan, Karakoç ile Zarifoğlu dizeleri Merhum şairler Abdurrahim Karakoç ile Cahit Zarifoğlu'nun ölüm yıl dönümlerinin olduğu anımsatılan Erdoğan, "Cahit Zarifoğlu aslında çocukların şairiydi. O çocuklara yönelik şiirleriyle temayüz etmiş değerli bir abimizdi, şairimizdi." diye konuştu.

Erdoğan, Zarifoğlu'nun "Bir duruşu olmalı insanın; bir bakışı, bir anlayışı, bir aşkı, bir davası olmalı" dizelerini okuyarak, "Büyük insanlar böyledir, hayatını, aşkını, davasını birbirinden ayırmaz." değerlendirmesinde bulundu. Abdurrahim Karakoç'un da "Beden ölür, çürür, cana bakın siz. Kim kiminle yürür,

ona bakın siz. Bırakın dönsün dönme dolaplar. Haktan, hakikatten yana bakın siz." dizelerini okuyan Erdoğan, Allah'tan her iki şaire de rahmet diledi. Bu iki şiiri özel olarak seçtiğinin sorulması üzerine Erdoğan, "Biraz öyle oldu. Zaten şu anda inşallah Abdurrahim Karakoç'un oğlu da bizim adaylar arasında. Temenni ederim ki inşallah parlamentoda onu da babasını temsilen görürüz." dedi. - "Geniş kapsamlı bir ekibimiz var" Cumhurbaşkanı Erdoğan, "16 yıldır AK Parti iktidarda, ne yapamadı ya da bu kadar uzun sürede neden yapmadı da şimdi böyle bir kapsamlı bir beyanname hazırladı?" şeklinde eleştirilerin anımsatılmasına, "Her şeyden önce şunu değerlendirmemiz lazım; Bizim beyannamemizin detayı, teferruatı anamuhalefeti veya muhalefeti niye rahatsız ediyor? Biz bir tecrübeyi gündeme getiriyoruz, biz 16 yılın bir tecrübesini konuşuyoruz." yanıtını verdi.

Son 16 yıldır çalıştıklarının altını çizen Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti: "Türkiye'de ne eksik ne fazla bunu gördük. Ben diyorum ya 'rahatsız oluyorlar', bunlar daha çırak bile değil. Bir bakkalı çırağa teslim eder misiniz? Etmezsiniz. Ama biz çıraklığı, kalfalığı, ustalığı geride bıraktık. Şimdi halkımıza diyoruz ki 'bize başustalık için icazet verin.' Bunun için de bizim geniş kapsamlı bir ekibimiz var. Bu ekip aylardır çalışıyor. Daha yeni başlamadık bu çalışmaya. Aylardır bu seçim beyannamesinin hazırlanmasıyla ilgili çalışmalar yapıldı. Bizzat hem bakan arkadaşlarımızın hem sivilde olan arkadaşlarımızın katkıları var. Bunları birbiriyle hercümerc etmek suretiyle seçim beyannamemizi ortaya koyduk. Bitti mi? Hayır. Hala çalışıyoruz." Erdoğan, dün gece eşi Emine Erdoğan'ın gençlere Külliye'de sahur daveti verdiğini hatırlatarak, "O sahurdan önce çalışmalarımızı yaptık, o çalışmaları bitirip ben de hanımın davetine icap ettim. Ve 400 kadar üniversiteli gençle sahurumuzu gerçekleştirdik. Durmuyoruz. O saate kadar yine devam." dedi.

- "Bunları bir 'proje' olarak değerlendiriyorum" CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin, "yeni yönetim sistemi" diye bir anlayışı veya derdinin bulunmadığına dikkati çeken Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: "Öyle bir şey duymadım ben. Meydanlarda teröre yönelik ağzından bir şey duydunuz mu? Açın, bakın, ben duymadım. Eğer sizler duyduysanız ayrı bir şey. Ama ben meydanlarda terörü anlatıyorum. O ise terörle mücadele eden bir kahraman komutanın üzerine gidiyor. Aramızdaki fark bu. Ve biz şu ana kadar terörle mücadelede kaç tane teröristi etkisiz hale getirdik, bunu anlatıyoruz. O ise terörist başının desteğiyle meydanlara gelen, o 7 Haziran seçimlerinde malum seçimlerin hemen arkasından 'dökülün meydana' diye, bizim Diyarbakır'daki Kürt kardeşlerimizi sokağa döken bir Demirtaş'ı Edirne Cezaevi'nde gidip ziyaret ediyor. Şimdi bunları doğrusu ben bir 'proje' olarak değerlendiriyorum. Bunlar bir proje örgütü ve bu proje örgütle dayanışmayı anlamak mümkün değil. Zaten Genel Başkanı'nın Ankara'dan İstanbul'a malum sözde demokrasi ve adalet yürüyüşünde de kimler vardı yanlarında, aynı şekilde bu terör örgütlerinin desteğiyle parlamentoya girmiş olanlar vardı. Onlarla beraber bunlar İstanbul'a yürüyüş yaptılar, bunların bir kısmı şu anda yurt dışında kaçak, bir kısmı şu anda cezaevlerinde. Bunlarla uğraşıyoruz, bunlar da gidip Edirne'de böyle bir zatı ziyaret ediyorlar."