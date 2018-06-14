Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında

RİZE (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İsrail, bize 10 tane İHA verdi, Heron ve daha sonra arıza yaptı 2 tanesi, 8'i şu anda yarı kullanılabilir durumda. Böyle bir vaziyette. Amerika ise 'kongre izin vermiyor' diyerek bize insansız hava aracını vermedi. Kötü komşu ev sahibi yapar, biz şimdi kendi üretimimizi kendimiz yapıyoruz, hamdolsun artık ev sahibi konumuna gelmiş bulunuyoruz." dedi.
Erdoğan, Anadolu Yayıncıları Birliğinin 24 TV-360'ta canlı yayınlanan programda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.
Trabzon'da muhteşem ve coşkulu bir miting yaptıklarını, ardından Ovit Tüneli'nin açılışını gerçekleştirdiklerini belirten Erdoğan, tünelin tarihi özellikleri itibarıyla kendileri için önemli bir proje olduğunu ifade etti.
Bu hattın Rize ve Erzurum'u birbirine bağladığına işaret eden Erdoğan, buraların geçilmez yerler olduğunu ve bu kış tünellerin tek tüp çalışmasına rağmen geçişlerin gerçekleştirilebildiğini söyledi.
Rize'ye geldiklerinde de mitingde büyük bir katılım, coşku ve heyecan olduğunu belirterek, "Bunlarla beraber tabi biz şu anda seçim kampanyası içerisinde bu güzellikleri yaşayınca onlar bize ayrı bir güç veriyor." ifadesini kullandı.
Yayının yapıldığı yerin anne ve babasının evi olmadığını, babasının rahmetli olmasının ardından annesinin köyüne geldiklerini ve burada yerleşim imkanı bulduklarını belirten Erdoğan, kardeşleriyle mevcut evi yaptıklarını aktardı.
Güneysu'ya geldiğinde ne hissettiğinin sorulması üzerine Erdoğan, "Bir huzur, bir rahatlamayı hissediyorum, duyuyorum. En azından hemşehrilerimle tabi bizim kuşakta çok fazla kalmadı. Bizim kuşaktan burada olanlarla görüşüyoruz. Kimi ebediyete göçtü, halen yaşayanlarla böyle biraz görüşme imkanı oluyor. Benim zaten geldiğimde buralarda kalma şansım taş çatlasın bir hafta." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, meselenin ana-baba ocağında bacanın tütmesi, varlığın burada devam etmesi olduğunu vurguladı.
Güneysu'nun siyaseti bırakması halinde dönüp gelebileceği bir yer olup olmadığına ilişkin soru üzerine Erdoğan, "Dönüp gelme noktasında, tabi özellikle sürekli kalma anlamında değil de ama bizim baba ocağımız, ana ocağımız var, oraya da gelip uğramak çok önemli, yani kökten kopmamak. Çocukluğumda babam bizi her yıl yaz tatillerinde buraya getirirdi ve yaz tatilinde babamla beraber burada bir ayımızı geçirirdik. O duyguyu keşke ben yine aynı şekilde yaşayabilsem." diye konuştu.
Güneysu'nun o dönemlerde nahiye olduğunu ve o zamandan bu zamana önemli değişiklikler yaşadığına değinen Erdoğan, "Biz burada tabi şimdi bu gelişlerle artık sıla-i rahim noktasında baba, dede bunlar olmadığı için o noktada değiliz ama o zaman bir sıla-i rahim anlayışıyla da bu ziyaretleri gerçekleştiriyorduk." ifadesini kullandı.
- "Neler yapılıyor haberleri yok"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, diğer cumhurbaşkanı adaylarının havaalanı köprü, "Milli marka, milli üretim, sanayileşme, kendi tankımızı, topumuzu tüfeğimizi niye yapmıyoruz da yol, kaldırım, köprü yapıyoruz" şeklindeki eleştirilerinin hatırlatılması üzerine, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Bunlar bizi takip etmiyorlar, takip etseler dahi, bilseler dahi yaptıklarımızı hiçbir zaman 'yapıyor' demiyorlar. Şu anda biz savunma sanayinde ilk göreve geldiğimizde yüzde 20 civarındaydı yerli sanayi üretimi, şimdi bu yüzde 65. Biz dışa bağımlılıktan bu oranda artık kurtuluyoruz. Şu anda Türkiye artık insansız hava araçlarını üretiyor mu? Üretiyor. Silahlı insansız hava araçlarını üretiyor mu? Üretiyor. Şu anda mesela tüfeklerde üretime geçtik, yapıyoruz. Aynı şekilde şu anda tankta prototip yapıldı, seri üretime geçilecek. Zırhlı taşıyıcılarda alternatifli zırhlı taşıyıcılarımız var. Mesela TOMA'lar vesaire bütün bunlar artık Türkiye'de yapılır hale geldi. Şimdi her geçen gün öz güven de arttığı için biz bu noktada yerli motorumuzu da yapar hale geliyoruz. Bunu yaptığımız andan itibaren zaten bu iş çok daha ileri kademelere taşınmış olacak."
Atak helikopterinin yapıldığını anımsatan Erdoğan, "Şimdi Atak helikopterlerini ben Sayın Berlusconi'nin İtalya Başbakanı olduğu zaman onunla görüşerek İtalyanlarla ortaklaşa bir üretime geçtik. Şu anda biz Atak helikopterlerini üretiyoruz ve hatta hatta ihracata da bu noktada Atak helikopterlerine de başladık, bu noktaya geldik. Bunların bunlardan haberleri yok ki. Türkiye'de savunma sanayinde neler yapılıyor haberleri yok." ifadesini kullandı.
Eğitim uçağı Hürkuş'u yapar hale geldiklerine işaret eden Erdoğan, "Ama bunlara sor, bilmezler. Bunlar dertli değil, biz dertliyiz. Mesela bizim şimdi kendi milli, yerli tüfeklerimizi üretir hale geldik, bunları yapıyoruz." dedi.
"Böyle bir hedefleri de mi yoktu muhalefetin?" şeklindeki soru üzerine ise Erdoğan, şunları kaydetti:
"Hayır, hiçbir zaman olmadı ki. Allah rahmet etsin Nuri Demirağ, Sivaslı. Nuri Demirağ yerli uçağı yaptı CHP zihniyeti o zaman Nuri Demirağ'ın bu üretiminin önüne geçerek o fabrikayı gaz ocağı fabrikasına dönüştürdü. Bunların mantığı, anlayışı bu. Bunlar Türkiye'de bir yerli, milli sanayi olması diye bir dertleri yok ki. Bir yerlerden aldıkları talimat neyse o talimatın gereğini yerine getiriyorlar. 'Yapma, etme, biz size veririz, işiniz mi yok ya, ne gerek var', çünkü bunlar müstemleke. Müstemleke yapıdan başka bir şey bekleyemezsiniz ama biz kendi irademizi koyduk.
Çünkü İsrail, bize 10 tane İHA verdi, Heron ve daha sonra arıza yaptı 2 tanesi, 8'i şu anda yarı kullanılabilir durumda. Böyle bir vaziyette. Amerika ise 'kongre izin vermiyor' diyerek bize insansız hava aracını vermedi. Kötü komşu ev sahibi yapar, biz şimdi kendi üretimimizi kendimiz yapıyoruz, hamdolsun artık ev sahibi konumuna gelmiş bulunuyoruz."
(Sürecek)
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