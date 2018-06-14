Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında

RİZE (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "24 Haziran sıradan bir oylama değil, Türkiye küllerinden çok farklı bir şekilde zaten doğruluyor. 16 aydır bu süreç devam ediyor, inşallah bu 24 Haziran'da da bu süreç aynı kararlılıkla devam edecek." dedi. Erdoğan, Anadolu Yayıncıları Birliğinin 24 TV-360'ta canlı yayınlanan programda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı. "FETÖ elebaşının iadesine ilişkin usul hatası tartışması ve Adil Öksüz'ün Almanya'da görüldüğü şeklinde bugün bir haber yansıdı, bu konularda ne dersiniz?" sorusu üzerine Erdoğan, şu yanıtı verdi: "Bir defa FETÖ ile ilişkili olan o konu noktasında tamamen olay zaten kendisi de inkar ediyor, yalan. Kim inkar ediyor; Bay Kemal. Hatta televizyonlarda filan da yayınlandı. Bizden Adalet Bakanlığına gelip dosyaları incelemek istediler, ben de arkadaşlara 'Tamam gelsinler' dedim. Dört kişiyi gönderdiler, bunlardan bir tanesi de FETÖ'cü ve geldiler incelemelerini yaptılar, kendileri Bay Kemal'e raporu verdiler. Muharrem İnce'ye gittiğini de o söylüyor ve o raporda da 'Buna göre Amerika FETÖ'yü iade etmeliydi' diyor. Kim diyor? Bay Kemal diyor. Peki Bay Muharrem ne diyor? 'Bir şey yok' diyor, 'olay hep gazete kağıdı.' Şimdi bunların hangisine inanalım? Bay Muharrem böyle diyor, Genel Başkanı Bay Kemal böyle diyor. Adalet Bakanlığı da açıyor onlara her şeyi. Raporları hazırlayan kim? Cumhuriyet Halk Partisinin gönderdiği kendi avukatları."

"Bunu milletime bu şekilde anlatmam lazım ki milletim oyunu verirken yanılmasın çünkü bu tarihi bir oylama." ifadesini kullanan Erdoğan, "24 Haziran sıradan bir oylama değil, Türkiye küllerinden çok farklı bir şekilde zaten doğruluyor. 16 aydır bu süreç devam ediyor, inşallah bu 24 Haziran'da da bu süreç aynı kararlılıkla devam edecek. Bütün mesele burada benim vatandaşımın, benim halkımın Türkiye'nin dört bir yanında eğitimden sağlığa, sağlıktan adalete, emniyete, ulaşımdan turizme, dış politikaya bütün bu alanlarda yapılanları gayet iyi değerlendirmesi ve ona göre de oyunu kullanması." diye konuştu. - "Adam büyümenin tanımını bilmiyor..." Erdoğan, 1 milyona yakın taşeron işçinin kadroya geçirilmesine ilişkin soru üzerine bu konuya da değindi. Bütün bu hesapların dört dörtlük yapıldığını anlatan Erdoğan, şöyle devam etti: "1 milyona yakın taşeronlar yanında çalışan insanlara kadro verildi, bundan daha güzel birşey olabilir mi? Bu bir defa devrimdir ve bu riski, bu hesabı üstlenen bir iktidardır ve maalesef utanmadan şunu söyleyebiliyorlar: Malatya'da konuşuyor 'Sizin cebinize bir şey girdi mi?' diyor, 7,4 büyüdük ya... G-20'de Hindistan'ın arkasından ikinci sıradayız, OECD ülkeleri arasında birinci sıradayız. 'Sizin cebinize bir şey girdi mi?' diyor, 'Ne büyümesi?' diyor. Adam büyümenin tanımını bilmiyor, böyle bir durumla karşı karşıyayız ve sadece şu işsizlikle mücadelede işsizler ordusunu ortadan kaldırıp da 1 milyonu aşkın işsizi iş sahibi yapmak, taşeronlar noktasında bu insanlara kadro vermek, bunlar büyümenin en önemli işaretleri ama bilmiyor ve kalkıyor 'Bu sadece zenginlerin, rantiye sınıfının aldığı imkanlardır.' diyor."

- "Türkiye ekonomisinin dinamizmini net bir şekilde kanıtlıyor" Türkiye'de 1990'lı yılların ortalarında ekonomik küçülmenin düşük çıkmasına sevinildiğinin belirtilmesi üzerine Erdoğan, "Tartışılmaz şeylerdi onlar, biz o dönemleri hatılamak istemiyoruz, o iş bitti. Biz şimdi artık diyoruz ki büyüyen bir Türkiye var, güçlenen bir Türkiye var ve bu da artık OECD'de, G-20 ülkeleri arasındaki değerlendirmelerde şöyle grafiğe baktığımız zaman, o grafikte Türkiye'nin durumu ortada ama bunu anlamak istemiyorlar ve şu anda bütün bu yatırımlar eğer sizin böyle bir büyüyen güçlü Türkiye olmazsanız böyle imkanlar olabilir mi?" ifadelerine yer verdi. Erdoğan, Türkiye ekonomisinin ilk çeyrekte yüzde 7,4 büyümeyle bu noktaya geldiğine işaret ederek, şunları anlattı: "OECD, G-20 onlar da ortada yani ekonomimiz ilk çeyrekte gerek hane halklarının tüketiminde, gerekse yatırımlarda çok ciddi bir gelişime sahne oldu. Özel tüketimde yüzde 11'lik ve yatırımlarda yüzde 9,7'lik reel büyüme iktisadi aktivitede ne derece ciddi bir hareketlilik olduğunu açıkça ortaya koyuyor. Bunlar dünyanın birçok ekonomisinde zor rastlanan konulardır, rakamlardır. Türkiye ekonomisinin dinamizmini net bir şekilde kanıtlıyor, ispat ediyor. Özellikle yatırımlardaki ivme artışını, istihdama katkı, istihdamda çok ciddi bir sıçrama var ve ayrıca sürdürülebilir büyüme açısından da sevindici buluyoruz, bu da ortada."

Erdoğan, yatırımlarda son dönemde inşatta ciddi bir hareketlenme olduğuna dikkati çekerek, "Diğer yandan makine ve teçhizatta da istikrarlı bir artış kaydedildiği görmek bizleri memnun ediyor. Demek ki firmalarımız üretim kapasitelerini artırıcı yatırımlarını kararlılıkla sürdürüyor. İstihdam verilerine baktığımızda da ilk çeyrekte sınır dışı artışların devam ettiğine şahit oluyoruz. Ocak, şubat ve mart ortalaması verileri, son bir yılda tam 1 milyon 210 bin kişi yeni iş imkanı bulmuş vaziyette. İşte bunlar büyümenin nasıl geliştiğini, nasıl olgunlaştığını ortaya koyan, ispat eden... Ama Bay Kemal bunları anlamak istemiyor." ifadelerini kullandı. - "Türkiye artık tamamen tırmanışa geçmiş vaziyette" Dünya Bankasının, Türkiye'nin son 10 yılda yoksullukla mücadele eden ülkeler sıralamasında ilk üç ülke arasında yer aldığına ilişkin açıklaması olduğunun belirtilmesi üzerine Erdoğan, "1 milyon 210 bin istihdam derken bunu söyledim ama bunun dışında da taşeronlar noktasında bütün o birikimleri ne yaptık? Sıfırladık, bunlar şimdi neyi getiriyor? 2002'de Türkiye öyle bir konumdaydı, maalesef çok berbat durumdaydı ama şimdi Türkiye artık tamamen tırmanışa geçmiş vaziyette." diye konuştu.