Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İnşallah 2020-2021 bilemediniz 2022'de yerli, milli araçlarımızı piyasaya süreceğiz. CEO'sunu biliyorsunuz atadım, CEO da çalışmasına başladı." dedi. Erdoğan, Anadolu Yayıncıları Birliğinin 24 TV-360'ta canlı yayınlanan programda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı. Programda, "Yerli otomobil projesini durduracaklarmış, böyle bir hayalleri var." denilmesi üzerine Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: "Ben inanıyorum ki milletim bize desteği verecek. Milletimin bize verdiği destekle, biliyorsunuz Tesla marka var. Tesla, Elon Musk ziyaretime geldi. Gerçekten çok farklı bir insan. Müteşebbis ve onunla beraber ve bu çalışmayı dedik 'Yapar mıyız seninle de?', 'Niye olmasın' dedi. Bu arada bizim bu 5 tane babayiğit çıktı, onlar 'varız' dediler. Şimdi bu ne zannediyor biliyor musun? Akaryakıtla çalıştırılacak araç.. Burada batarya türüyle bunlar işletilecek ve bunların tabii belli bir süre şarj süreçleri var. Bunlar için istasyonlar vesaire olacak ve buralarda bunları yapacağız. Bununla beraber de hemen süratle şu an proje çalışmaları devam ediyor. İnşallah 2020-2021 bilemediniz 2022'de yerli, milli araçlarımızı piyasaya süreceğiz. CEO'sunu biliyorsunuz atadım, CEO da çalışmasına başladı."

- "Millet bahçeleri her yerde olacak" Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sizin önemli projelerinizden bir tanesi millet bahçeleri. Özellikle İstanbul'daki havaalanıyla ilgili muhalefet partileri diyorlar ki 'Burasını ya AVM yapacaklar ya otel yapacaklar.' Bu millet bahçeleri projesi ne durumda? Bir de sizin kıraathane projesiyle ilgili olarak Sayın İnce 'Kek bedava verilecek, çay bedava verilecek, proje bu mu?' dedi. Neler söylersiniz?" sorularını da cevapladı. ABD'nin New York kentindeki Central Park'ın 3 milyon metrekare dolayında bir alana sahip olduğunu aktaran Erdoğan, İstanbul'da Atatürk Havalimanı'nın yerine yapılacak millet bahçesinin büyüklüğünün ise 12 milyon metrekare civarında olacağını bildirdi. Erdoğan, millet bahçelerinin her yerde olacağını belirterek, "İstanbul'da da 5-6 noktada olacak. Projelerin üzerinde mimar arkadaşlar hepsi çalışmalarını yapıyorlar. Şimdi bu millet bahçesiyle İstanbul 'beton, beton' deniyor ya biz şimdi yeniden bu işi yeşillendirmeye, çimlik alanlar... Yani anne alacak çocuğunu, beyefendiyle beraber gelecekler, yuvarlanacaklar, top oynayacaklar vesaire..." ifadelerine yer verdi.

"Şimdi buna nerede kanaat getirdim." diyen Erdoğan, "Şimdi bu ramazanda Yenikapı'da bir programa geliyorum. Gelirken de bir baktım yol kenarında, çimenlerin üzerinde herkes mangal yapıyor. Arkadaşlara dedim ki 'Şöyle bir yaklaş bakalım', 'dur' dedim, indim. Tabii hepsi yaklaştılar, resim çektirelim filan falan. Bir taraftan onlarla resim çektirirken orada geldi aklıma; biz bunu niye yapmıyoruz..." diye konuştu. Erdoğan, millet bahçesindeki detaylar hakkında da bilgilendirmede bulunarak, şunları kaydetti: "Onlar için özel bu tür mangalları yapacakları özel ocaklar var. O şekilde yapmak suretiyle o sorun rahatlıkla çözülebilir. Bunu bizim yapmamız gerekiyor ve bütün mesele o yeşilin, Central Park'ın 3-4 katı olması. Öbür tarafta tabii Hyde Park var... Onu da aşacağız. Benim bütün arzum, gönlüm benim milletim anne, baba, çocuklar hep beraber bu tür yerlere gelip eğlenebiliyor mu? Çocukluğumuzda bu tür imkanlarımız vardı ama bu imkanlar ortadan kalktı. Şimdi biz bu imkanları yeniden tesis edelim istiyoruz ve bunların bir kısmında müzeler de yapacağız. Arazinin müsait olduğu yerlerde yer altında müzeler. O müzelerde de gelip yine tarihini, medeniyetini görsün. İşte aynen bu millet kıraathaneleriyle, onlar da yine bu noktada tam manasıyla örtüşen adımlar."

- "Ben millete bakarım" "Ağaç diyorsunuz, yeşil diyorsunuz aslında kendisini sol olarak nitelendiren ve Gezi Parkı'nda bir ağaç için ortaya çıkan insanların bu millet bahçelerinin, stadyumların parka çevrilmesi hadisesini avuçlarını patlarcasına alkışlaması gerekiyor, öyle değil mi? Çünkü bunların hassasiyetleri buydu ama şu anda gördüğümüz kadarıyla ölü taklidi yapıyorlar. Ses seda yok." ifadelerinin kullanılması üzerine Erdoğan, "Ben millete bakarım. Ben millete 'millet bahçesi' dediğim anda alan ayağa kalkıyor. Şimdi sandık ne diyecek? Mesela 'millet kıraathanesi' dediğim zaman yine bakıyorum yeni yeni onu da şey yapıyorlar..." karşılığını verdi. - BM'nin Filistin kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM'nin Filistin kararına ilişkin, "Filistinli sivillerin korunmasıyla ilgili Güvenlik Konseyinde ABD'nin veto ettiği karar tasarısı, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda 120 oyla kabul edildi. 8 ret, 45 çekimser. Amerika yine hüsrana uğradı." değerlendirmesinde bulundu. Bütün bu koşuşturma arasında torunlarını özlemesiyle ilgili soru üzerine Erdoğan, "Bugün gerek kızıma gerek Selçuk Bey'e 'Gelin beraber şu Trabzon, Rize seyahatini yapalım, Ovit Tüneli'ni beraberce yapalım. O ara işte bak evimizde de bir çekim var, o çekimde de beraber oluruz, ben de Aybüke'mi orada bir görme imkanım olur' dedim. Tabi bize ayrı bir sinerji veriyor, ayrı bir güç veriyor. Programa da onun için böyle dinamik girdim." dedi.

- Ramazan Bayramı ve seçimlerle ilgili mesajları Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramı ve 24 Haziran seçimleriyle ilgili mesajlarının ne olduğunun sorulması üzerine şunları kaydetti: "Bu akşam Fenerbahçe Doğuş maçı vardı. Şampiyon oldu, onun için de tabii onların da şampiyonluklarını bu vesileyle kutlamış oluyoruz. Tebrik ediyoruz. Bugün de Yalova'dayım. Yalova mitingini de çok çok önemsiyorum. Akşam İstanbul'da sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya geleceğim, onlarla bir iftarım var ve bundan sonra tabii artık son günlere giriyoruz. Bayramda da yine programlarım var. İlçeleri dolaşacağım. Üçüncü gün de büyük İstanbul mitingi var." Anadolu'daki tüm medya mensuplarına Rize'den selam ve sevgilerini ileten Erdoğan, "Birliğiniz, beraberliğiniz daim olsun diyorum ve inanıyorum ki bu dayanışmamız, bu birliğimiz, beraberliğimiz bu yanlış zihniyetlere de inşallah ülkemizde bir iktidar imkanı vermeyecektir çünkü çok yalan söylüyorlar." değerlendirmesini yaptı. - "Bay Muharrem'in bunlardan haberi yok"

Muharrem İnce'nin burslarla ilgili söylemlerine de değinen Erdoğan, şöyle devam etti: "Çok ilginç, burs meselesinde 'vereceğim' diyor. Sanki ben burs vermiyorum. Biz geldiğimiz zaman üniversite öğrencisinin aldığı burs 45 liracıktı. Anayasa Mahkemesine başvurarak belediyelerin ki ben de belediye başkanlığı yaptığım dönemelerde bunu yaşadım, belediye burslarını da onlar kaldırdı. Çok ilginç, bakın burada onu da söyleyeyim, yüksek lisans 940 lira, doktora öğrencilerine bin 410 lira biz burs veriyoruz şu anda. İnanın bundan bunların haberi yok ama geldiğimiz zaman bu 45 liraydı. Oradan buraya bunu çıkardık ve yurt dışına öğrenci gönderme noktasında da orada da 1929'dan 2002'ye kadar 73 yılda yurt dışına yüksek lisans ve doktora için gönderdiğimiz öğrenci sayısı 9 bin 540. 2003 biz geldik, 2018 arasında ise 9 bin 187. Bakın bu kadar kısa sürede biz 9 bin 187 gönderiyoruz, onlar 9 bin 540'ı 73 yılda gönderiyorlar. Bitmedi, yurt dışı bursları için 2002'de ayırdığımız bütçe 48 milyon lira. 2018'de ayırdığımız bütçe 390 milyon lira. Bu yıl toplam bin 200 öğrenciyi burslu olarak yine yurt dışına gönderiyoruz. Bay Muharrem'in bunlardan haberi yok. Öyle koşturuyoruz biz, kurulan açılan bu yurtlar, üniversiteler... Şu an artık Türkiye'de üniversitesi olmayan ilimiz yok. Bir de geçenlerde 'Üniversiteleri ücretsiz yapacağız' dedi. Üniversiteler ücretli mi? Devlet üniversiteleri bir defa ücretsiz, haberi yok."

- Öğretmen atamaları Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Bütün öğretmenleri atayacağız." sözüne de değindi. Bu konuyla ilgili ihtiyaçlar doğrultusunda alım yaptıklarını vurgulayan Erdoğan, şunları dile getirdi: "İşte Bay Kemal'in palavralarından bir tanesi de bu. Neyi atıyorsun? İhtiyacın olduğu yere bunu atarsın. Yöneticilik budur, sevki idare budur. Bugün bir kızımız oradan bir kağıt, kart açtı. 'Kızım' dedim, 'Yani onu Bay Kemal yapsın.' Ama biz bu yıl 20 bin öğretmen atayacağız. Niye aldatalım sizi? Bu sefer alkışlamaya başladı. Yani gerçekçi olmamız lazım. Ekonomide bir kaide vardır. Yatırım fizibl olan alana yapılır. Biz de bir defa burada ihtiyaç varsa oraya yatırım yaparız. Kadro şişkinliği denilen olaya fırsat vermemek gerekir. Kadro şişkinliği olmadan ne kadar ihtiyacım var benim, 'bu kadar', onu almalıyız. Biz hiçbir dönemde alınmayan öğretmen aldık. Yine alacağız ama ihtiyacımız miktarında alacağız." Vatandaşların Ramazan Bayramı'nı da tebrik eden Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı: