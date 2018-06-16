Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında

ANTALYA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sapanca'da patileri kesilmiş olarak bulunan yavru köpeğin ölümüne asla müsamaha gösterilemeyeceğini vurgulayarak, "AK Parti olarak, Hayvanları Koruma Kanunu'nu biz çıkarttık. Meclisin yoğunluğu nedeniyle gündeme getirilmeyen hayvan haklarıyla ilgili yeni yaptırımları ve düzenlemeleri içeren hükümet tasarısını da inşallah seçim sonrası dönemde süratle yürürlüğe sokacağız." dedi. Erdoğan, Kanal 7'de yayınlanan "İskele Sancak Özel" programında soruları yanıtladı, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. - "Hayvanlara acımasız ve zalimce muamelelerde bulunmak suç sayılacak" Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sapanca'da patileri kesilmiş olarak bulunan yavru köpeğin ölümüne yönelik soru üzerine, olay sonrasında Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı'nın süratle soruşturma başlattığını anımsattı. Kolluk kuvvetlerinin ilk tespitlerine göre, olay günü o bölgede çalışma yapan, otluk ve çalılık bölgelerini temizleyen iki iş makinesinin bulunduğu, yavru köpeğin de bu iş makinelerinin biri tarafından kazara yaralanmış olabileceğinin ihtimaller dahilinde değerlendirildiğini ve iş makinesi operatörünün de gözaltına alındığını aktardı.

Hazreti Muhammed'in hayvanlara olan sevgi ve şefkatine işaret eden Erdoğan, O'nun yolda bir köpek ölüsü gördüğünde çevresindeki insanlar burunlarını tıkarken, "Dişleri ne kadar da güzelmiş" dediğini, kuşu ölen bir çocuğa başsağlığına gittiğini anlattı. Erdoğan, böyle bir dinin, medeniyetin mensupları olduklarını belirterek, bu olaya da müsamaha gösterilmesinin asla söz konusu olamayacağının altını çizerek, şöyle devam etti: "Bizim için bir insan ölümü ne ise ona da böyle bakıyoruz. Konuyla ilgili de attığımız bazı adımlar var. Örneğin 2004 yılında hayvanları korumaya yönelik ilk müstakil kanun olan 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nu AK Parti olarak biz çıkardık. Meclis'in yoğunluğu nedeniyle gündeme getirilmeyen hayvan haklarıyla ilgili yeni yaptırımları ve düzenlemeleri içeren hükümet tasarısını da inşallah seçim sonrası dönemde süratle yürürlüğe sokacağız. Yeni düzenleme ile kanunun yasak fiillere ilişkin idari para cezalarında önemli oranda bir artışa gidiliyor. Sahipli veya sahipsiz hayvanlara acımasız ve zalimce muamelelerde bulunmak veya eziyet etmek ve hayvanları birbirine zarar verecek şekilde dövüştürmek fiilen suç haline geliyor. Sahipli hayvanlar bakımından sahibinin şikayeti üzerine, sahipsiz hayvanlar bakımından ise Orman ve Su İşleri Bakanlığının yazılı başvurusu üzerine soruşturma ve kovuşturma yapılabiliyor. Böyle bir süreci başlatmış olacağız. Dolayısıyla biz bu işleri sahipsiz bırakmayacağız. Çok daha farklı tedbirleri almanın gayreti içerisinde olacağız."

AK Parti'nin Antalya mitingi ve turizmdeki gelişmelere yönelik soru üzerine Erdoğan, bugün muhteşem bir miting yaptıklarını vurguladı. Antalya'daki yağmur ve fırtınadan dolayı hasar gören ilçelerin sakinlerine geçmiş olsun dileklerini ileten Erdoğan, ciddi bir zarar olması durumunda, daha önce olduğu gibi, bugünden sonra da karşılanacağını aktardı. Miting meydanında on binlerce insanın bulunduğunu, çoşku ve heyecanın gayet güzel olduğunu anlatan Erdoğan, "Antalya bizim turizmde hakikaten İstanbul'la adeta yarışan bir kentimiz. Bu yıl öyle zannediyorum ki yıl sonu itibarıyla 14 milyon gibi bir turisti Antalya çekecek. Ama Türkiye genelinde de zaten turizmde bu yıl, turist sayısı olarak 40 milyon gibi bir beklentimiz var. 40 milyon turist, Türkiye'nin nereye gittiğinin en güzel ifadesidir. Buna 'bacasız sanayi' tabirini kullanırlar, böyle bir durumdayız." değerlendirmesinde bulundu. Erdoğan, bu gelişmelerin Türkiye ekonomisindeki yerinin çok net olduğunu ve bu noktalara durup dururken gelinmediğini belirterek, yapılan alt ve üst yapı yatırımlarının bu işin açık bir göstergesi olduğunu dile getirdi.

"Biz geldiğimizde Antalya'da doğru dürüst havalimanı mı vardı?" diyen Erdoğan, yolcu kapasitesine ihtiyaç veremeyecek durumdaki Antalya Havalimanı'na yeni bir terminal binası yaparak, burayı çok daha rahat bir hale getirdiklerini anımsattı. Erdoğan, başbakanlığı döneminde bölgenin bütün turizm sektörü temsilcilerini bir araya getirdiğini, süratle yolların yapıldığını ifade etti. Erdoğan, söz konusu çalışmaların turizm yatırımlarını da tetiklediğine dikkati çekerek, Antalya'da sadece turizm değil eğitim ve sağlık alanında da birçok önemli yatırımın hayata geçirildiğini anlattı. Antalya'da şehir hastanesinin adımının atıldığını, 33 bin kişilik şehir stadının yapıldığını aktaran Erdoğan, "Antalya artık kabına sığmıyor." diye konuştu. Yıllık 4 milyon yolcu kapasiteli bir havalimanını daha Antalya'nın batısında açacaklarını belirten Erdoğan, bunların hazırlıklar olmazsa yapılabilecek işler olmadığının altını çizdi. - "Sandıkta özgürlük mücadelesini ver" Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suruç'ta yaşananlar ve AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın kardeşinin hayatını kaybetmesi anımsatılarak, olayı "AK Partililerin kışkırttığı" iddialarına yönelik soruya karşılık, seçim kampanyalarında bütün teşkilatlara "evleri, esnafı dolaşın, ziyaret edin" denildiğini söyledi.

"Ben siyasi hayatımda iki yerde tacize uğramışımdır. Birisi Suruç'tur, birisi Hopa'dır" ifadesini kullanan Erdoğan, Suruç'ta mitinge gittiği sırada terör örgütünce otobüslerine yumurta atıldığını, Hopa'da DHKP-C üyelerinin benzer bir şeyi yaptığını ve korumalarından birisinin ağır yaralandığını söyledi. Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın ailece teröre karşı mücadele veren yürekli bir aile olduğunu belirten Erdoğan, Yıldız'ın olayı esnafı dolaşırken yanlarına yaklaşanların, "Siz bizim HDP'li olduğumuzu bilmiyor musunuz? Buraya nasıl gelirsiniz?" demesiyle başladığını söylediğini anlattı. Erdoğan, şöyle devam etti: "Bu yaklaşım artık PKK'nın alışılagelmiş yaklaşımı. Hele hele bunlar Şanlıurfa'da böyle bir şeyi hiç hazmediyorlar. Çünkü Şanlıurfa'nın bir farklılığı var. Onlara göre bir özelliği var. Biz başka bir şey söylüyoruz, özgürlük mücadelesi kendi ülkende, kendi kardeşlerine karşı böyle verilmez. Ama bu PKK kendilerine göre özgürlük mücadelesini ya dağlara kaçırarak verir veya mağaralara sokmak suretiyle verir. Veyahutta bizim mimarlarımızı, mühendislerimizi, öğretmenlerimizi bilinmeyen birçok yere kaçırarak verir. Bu mudur özgürlük mücadelesi? Eğer samimiyseniz, dürüstseniz öyle Hans'ı, George'yi bilmem neyi arkana almak suretiyle gelip de özgürlük mücadelesi verme. Özgürlük mücadelesinin tek yeri var. Sandık. Sandıkta özgürlük mücadelesini ver."