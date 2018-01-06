CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, CENK TOSUN'U TEBRİK ETTİ

Haber: Gülseli KENARLI / İSTANBUL DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Premier Lig takımlarından Everton'a transfer olan futbolcu Cenk Tosun'u telefonla aradı. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beşiktaş'ta sergilediği performansın ardından Everton'a ile 4,5 yıllık sözleşmeye imza atmasından dolayı Cenk Tosun'a tebriklerini iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ünlü golcüye başarı dileklerini de ilettiği kaydedildi.