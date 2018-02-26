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Cumhurbaşkanı Erdoğan Cezayir'de

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.02.2018 23:52 | Son Güncelleme

Erdoğan, Cezayir Başbakanı Ouyahia'yı kabul etti

CEZAYİR (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Başbakanı Ahmed Ouyahia'yı kabul etti.

Sheraton Otel'de basına kapalı gerçekleşen kabulde, iki ülke heyetleri de yer aldı.

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