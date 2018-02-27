Cumhurbaşkanı Erdoğan Cezayir'de

CEZAYİR (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cezayir Başbakanı Ahmed Ouyahia huzurunda, iki ülke arasında bazı anlaşmalar imza edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başbakan Ouyahia'yı kabulünün ardından, Sheraton Otel'de iki ülke arasında bazı anlaşmaların imzalanması için tören düzenlendi.

Törende, Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi ile Cezayir Dışişleri Bakanlığı Diplomatik ve Uluslararası İlişkiler Enstitüsü Arasında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı'na, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Cezayir Dışişleri Bakanı Abdelkader Messahel imza attı.

İki Ülke Hükümetleri Arasında Tarım Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı'na, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ile Cezayir Tarım, Kırsal Kalkınma ve Balıkçılık Bakanı Aldelkader Bouazgui imza koydu.

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş ile Cezayir Kültür Bakanı Azzedine Mihoubi tarafından, İki Ülke Hükümetleri Arasında Ortak Kültürel Mirasın Değerlendirilmesi İçin İşbirliği Protokolü imzalandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Cezayir Turizm ve El Sanatları Bakanlığı Arasında Turizm Alanında İşbirliği Programı, Kurtulmuş ile Cezayir Turizm ve El Sanatları Bakanı Hassen Mermouri tarafından imza altına alındı.