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Cumhurbaşkanı Erdoğan Cezayir'de

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.02.2018 00:20 | Son Güncelleme

Erdoğan ile Cezayir Başbakanı Ouyahia huzurunda bazı anlaşmalar imzalandı

CEZAYİR (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cezayir Başbakanı Ahmed Ouyahia huzurunda, iki ülke arasında bazı anlaşmalar imza edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başbakan Ouyahia'yı kabulünün ardından, Sheraton Otel'de iki ülke arasında bazı anlaşmaların imzalanması için tören düzenlendi.

Törende, Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi ile Cezayir Dışişleri Bakanlığı Diplomatik ve Uluslararası İlişkiler Enstitüsü Arasında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı'na, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Cezayir Dışişleri Bakanı Abdelkader Messahel imza attı.

İki Ülke Hükümetleri Arasında Tarım Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı'na, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ile Cezayir Tarım, Kırsal Kalkınma ve Balıkçılık Bakanı Aldelkader Bouazgui imza koydu.

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş ile Cezayir Kültür Bakanı Azzedine Mihoubi tarafından, İki Ülke Hükümetleri Arasında Ortak Kültürel Mirasın Değerlendirilmesi İçin İşbirliği Protokolü imzalandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Cezayir Turizm ve El Sanatları Bakanlığı Arasında Turizm Alanında İşbirliği Programı, Kurtulmuş ile Cezayir Turizm ve El Sanatları Bakanı Hassen Mermouri tarafından imza altına alındı.

BOTAŞ ve SONATRACH Arasında Hidrokarbon Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı, BOTAŞ Genel Müdürü Burhan Özcan ve SONATRACH Genel Müdürü Abdelmoumen Ould Kaddour tarafından imzalandı.

Rönesans Holding ve Bayergan ile SONATRACH Arasında Hidrokarbon Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı'na, Rönesans Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erman Ilıcak ile SONATRACH Genel Müdürü Kaddour imza koydu.

Yunus Emre Enstitüsü ile Setif-2 Üniversitesi Arasında Türkoloji Projesi İşbirliği Protokolü de Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Şeref Ateş ile Cezayir Üniversiteler Arası İşbirliği ve Değişim Direktörü Arezki Saidani tarafından imzalandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ouyahia daha sonra çalışma yemeğine geçti.

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