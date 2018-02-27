Cumhurbaşkanı Erdoğan Cezayir'de

CEZAYİR (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Millet Konseyi Başkanı Abdelkader Bensalah tarafından Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika adına verilen devlet yemeğine iştirak etti.
Başkent Cezayir'deki El Auriassi Otel'de verilen yemeğe, Türkiye ve Cezayir heyetlerinin yanı sıra gün içinde yapılan Türkiye-Cezayir İş Forumu'nda yer alan iş adamları ile davetliler katıldı.
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