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Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ı ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2018 22:37 | Son Güncelleme

DHA ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’daki Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde CHP eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal’ı ziyaret etti.

DHA ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’daki Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde CHP eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal’ı ziyaret etti.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre saat 22.00 sıralarında gerçekleşen ziyarette, TBMM Başkanı İsmail Kahraman da hazır bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve TBMM Başkanı Kahraman, birlikte geldikleri Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Rektör Prof. Dr. Cevdet Erdöl, Prof. Dr. Aslı Ataman Baykal ve hastane yetkilileri tarafından karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve TBMM Başkanı Kahraman’ın, tedavisi süren Baykal’a yaptıkları ziyaret yaklaşık yarım saat sürdü.

Prof. Ataman Baykal’ın, ziyaret akabinde kapıya kadar uğurladığı Cumhurbaşkanı Erdoğan’a duyarlılığından ve babasının tedavisine gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür ettiği öğrenildi.

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