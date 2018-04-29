HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP, hiçbir ilke ve ahlakla bağdaşmayan, kapalı kapılar arkasında yürüttüğü pazarlıklarla Türk siyasetini kirletmeye, lekelemeye devam ediyor. Bu siyasi tarihimize yeni bir utanç vesikası olarak kaydoldu. Aslında bu hadise aradan g

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2018 12:44 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP, hiçbir ilke ve ahlakla bağdaşmayan, kapalı kapılar arkasında yürüttüğü pazarlıklarla Türk siyasetini kirletmeye, lekelemeye devam ediyor. Bu siyasi tarihimize yeni bir utanç vesikası olarak kaydoldu. Aslında bu hadise aradan geçen 40 yıla rağmen CHP'de hiçbir şeyin değişmediğini de ortaya koymuştur. Her ne kadar kendileri ve medyadaki avaneleri, bu skandalı örtbas etmeye kalksalar da milletimiz meseleyi çok net bir şekilde görmüştür, ortadaki fotoğraf öylesine kötü ki, bu tezgahın milleti kandırmaktan ziyade ülkemizin ana muhalefet partisini itibarsız hale getirme noktasında bir hamle olduğunu görüyoruz."


TSK: Çukurca’da 4 terörist etkisiz hale getirildiTSK: Çukurca’da 4 terörist etkisiz hale getirildi
Eski milli futbolcu milletvekili adayı olduEski milli futbolcu milletvekili adayı oldu
Düğmeye basıldı! Çok sayıda öğretmene gözaltıDüğmeye basıldı! Çok sayıda öğretmene gözaltı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Turabi diskalifiye mi oldu? Acun Ilıcalı Turabi kararını açıkladı! İşte tarihi ceza

Turabi diskalifiye mi oldu? Acun Ilıcalı Turabi kararını açıkladı! İşte tarihi ceza

Bakan Fakıbaba: Halk bizden yüz çevirdi!

Bakan Fakıbaba: Halk bizden yüz çevirdi!

Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Özden Örnek hayatını kaybetti

Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Özden Örnek hayatını kaybetti

İYİ Partili Ümit Özdağ’dan Abdullah Gül iddiası

İYİ Partili Ümit Özdağ’dan Abdullah Gül iddiası

Kim Kardashian'ın çıplak paylaşımına Demet Akalın'dan tepki

Kim Kardashian'ın çıplak paylaşımına Demet Akalın'dan tepki

Cübbeli Ahmet ile Ahmet Hakan arasında 'dua' tartışması

Cübbeli Ahmet ile Ahmet Hakan arasında 'dua' tartışması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Adıyaman'da korkutan patlama!

Adıyaman'da korkutan patlama!

Müthiş iddia: Binali Yıldırım yeni sistemde yok!

Müthiş iddia: Binali Yıldırım yeni sistemde yok!

Arkadaşlarıyla buluşmadan dönünce hayatının şokunu yaşadı!

Arkadaşlarıyla buluşmadan dönünce hayatının şokunu yaşadı!

Deprem uzmanlarından korkutan uyarı: Bu bir sinyaldi, geliyor!

Deprem uzmanlarından korkutan uyarı: Bu bir sinyaldi, geliyor!

Özden Örnek kimdir? Balyon Davası mağüduru eski komutan Özden Örnek yaşamını yitirdi!

Özden Örnek kimdir? Balyon Davası mağüduru eski komutan Özden Örnek yaşamını yitirdi!

Sayısal Loto sonuçları 28 Nisan: Bu sefer devir

Sayısal Loto sonuçları 28 Nisan: Bu sefer devir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.