Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP'nin baştan itibaren yaklaşımı ne milli ne yerli (1)

Hakime TORUN-Hüseyin ASLIYÜCE/İSTANBUL,(DHA)-CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin, "İnandığımız yolda kararlılıkla devam ediyoruz. Az önce itibari ile 935 teröristi etkisiz hale getirdik. Tabi ki bu arada şehitlerimiz de oluyor. Unutmayalım korkaklar zafer anıtı dikemez. Bu işler öyle bay Kemal'in yapabileceği işler değil. Bu işler bu milletin bağrından çıkmış yiğitlerin yapacağı işlerdir. Bu kararlılıkla tüm Anadolu'yu dolaşıyorum. Halkımın bu olaya yaklaşımını görüyoruz. Şehit ailelerinin yaklaşımını görüyorum. Tabanımız 'bizi de Afrin'e gönder' diyor. Böyle bir ruh var. Bay Kemal bu ruhtan nasipsiz. CHP'nin baştan itibaren yaklaşımı ne millî ne yerli" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vatikan'a hareket öncesi, Atatürk Havalimanı'nda basın açıklaması yaptı.

"GELİN KUDUS'Ü FİLİSTİN'İN BAŞKENTİ OLARAK KABUL EDİN GELİNECEK NOKTA BU"

Vatikan'ın Kudüs açıklamalarına ilişkin bir soru üzerine Erdoğan, "Bundan sonraki süreç nedir? Gelin Kudüs'ü Filistin'in başkenti olarak kabul edin gelinecek nokta bu. Buna çalışıyoruz. Amerika'nın şu anki yaklaşımı zaten tamamıyla doğru olmayan 'ben yaptım oldu' anlayışına dayalı bir gelişmedir. Amerika burada yalnızlıkları oynamıştır. Bugüne kadar gelene yönetimlerden Trump gibi düşünenler çok oldu ama bu adımı atmadılar. Dünyadan alacakları tepkiyi bildikleri için atmadılar. Sayın Trump böyle bir adım atmakla çok yanlış ve kendisini dünyada yalnızlığa itecek bir adım attı. Her şey güçle olmuyor. Ekonomik, silah gücünüz olabilir ama unutmayalım ki siyasi güç çok önemlidir nitekim o cevap da siyasi gücün tecelli etmesidir" diye konuştu.