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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İnce'nin sözleri) Özellikle televizyondaki tartışma olaylarına kesinlikle girmek istemiyorum. Çünkü üzerimizden kimsenin prim yapmasını istemiyoruz. Ancak partimde kendilerini kabul edebilirim. Çünkü bu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2018 19:20 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İnce'nin sözleri) Özellikle televizyondaki tartışma olaylarına kesinlikle girmek istemiyorum. Çünkü üzerimizden kimsenin prim yapmasını istemiyoruz. Ancak partimde kendilerini kabul edebilirim. Çünkü burada kabul olayı farklı bir olay."


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